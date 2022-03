Boete voor niet-handsfree bellen nu extreem hoog

En op zich vinden we dat toch ook niet erg dat de boete voor niet-handsfree bellen zo hoog is.

Je telefoon gebruiken tijdens het autorijden is altijd al een no-go geweest. Sinds de opkomst van de mobiele telefoon is het een doorn in het oog geweest van politieagenten (die het constateren) en ambulancepersoneel die te maken hebben met de gevolgen van het niet handsfree bellen.

De boete voor niet-handsfree bellen is altijd al stevig geweest, maar vanaf vandaag is deze nóg hoger geworden. Tot gisteren kreeg je namelijk een prent ter waarde van 280 euro, exclusief de adminstratiekosten.

Vanaf vandaag gaat het je 100 euro méér kosten. Jazeker, je mag 350 euro overmaken naar het CJIB als je gepakt wordt met je smartphone in de hand. Dat meldt NU.nl.

Boete voor niet-handsfree bellen voor veiligheid

De reden is om de verkeersveiligheid te vergroten. In dit geval kunnen we er weinig tegenin brengen. Zeker sinds de maximumsnelheid is verlaagd naar 100 km/u op de snelwegen lijkt iedereen alvast eventjes zijn mail te checken, Wordfeud te spelen en z’n Tinder-profiel bij te werken.

Zeker moderne auto’s met automatische cruise control zie je nog wel eens vreemde manoeuvres maken met een bestuurder die in zijn schoot kijkt. Dit fenomeen is echt niet exclusief voor de route Amsterdam naar Emst.

Naast de verhoogde boete voor niet-handsfree bellen zijn er ook verlagingen. Jazeker! Het is met name de boete voor het niet handsfree bellen die indruk maakt. Maar er zijn er meer. Als je nu 3 km/u te hard rijdt waar je 130 km/u mag, krijg je helemaal geen boete meer!

Nog wat verhogingen

Dat is het geode nieuws. Verder zien we vooral verhogingen trouwens. Wel allemaal voor logische dingen. Zo is de boete voor het hinderen van hulpdiensten ook met 100 euro verhoogd naar 350 eckermen.

Het onnodig links plakken wordt ook strenger beboet, want dat is nu 220 euro in plaats van 150 euro. Tipje voor de minster van financiën: na corona en de dreigingen van Rusland, is de kans aannemelijk dat we straks 10 jaar lang moeite moeten doen om de financiële gaten te dichten.

Controleer geregeld op links plakken en je kunt eenvoudig de begroting sluitend krijgen. Waarschijnlijk houd je nog geld over om het personeel op bittergarnituur te trakteren. Wij houden wel van mini-kaassoufflé’s op de redactie.

