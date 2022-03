Toyota productie op z’n gat door opmerkelijke reden

Het heeft niets te maken met tekorten! De Toyota productie heeft met een ander probleem te maken.

De afgelopen jaren is het al meerdere keren voorgekomen dat de productie van auto’s kwam stil te liggen. De voornaamste reden is chiptekorten. Maar inmiddels hebben we wel meerdere redenen gehoord. Volkswagen recent bijvoorbeeld, omdat ze geen onderdelen uit Oekraïne geleverd konden krijgen. Ook Toyota heeft nu noodgedwongen de productie stil moeten leggen. Met weer een andere reden.

Toyota productie Japan

Kojima Industries Corporation, de leverancier van Toyota voor auto-onderdelen, zou zijn geraakt door een cyberaanval. Daarover bericht Nikkei. Door de aanval leggen de systemen van Kojima Industries Corporation plat. De gevolgen zijn enorm. De complete productie van Toyota’s in Japan ligt op z’n gat. Onbekend is wat de schade is door de cyberaanval, een inventarisatie is momenteel gaande.

Naar aanleiding van de cyberaanval moeten alle systemen weer opgestart worden. Pas als dat opgelost is kan de productie weer normaal functioneren. Kojima Industries Corporation levert een aantal essentiële onderdelen aan auto’s waardoor de voertuigen niet afgemaakt kunnen worden op de productieband. Niet alleen de fabrieken van Toyota zijn geraakt door de aanval. Ook een fabriek van Daihatsu, een automerk dat al jaren niet meer actief is in Europa, ligt stil. Daar is het probleem wat minder omvangrijk, de productie van slechts enkele honderden auto’s loopt hierdoor vertraging op.