Autoblog advies: Youngtimer om een ‘PHEV’ te vervangen

Nu de zware periode achter de rug is, kunnen we weer terug naar de échte auto's!

De Mitsubishi Outlander PHEV was in Nederland een ware plaag. De auto werd in korte tijd zeer succesvol. Natuurlijk kwam dat door diverse financiële incentives. Niemand ging zo’n auto vrijwillig rijden, waarover binnenkort meer. De eerste Outlanders met accus’s kwamen in 2013 op de markt. Gezien de maximale duur van 60 maanden voor 0% bijtelling zie je dat de occasionmarkt nu overspoeld raakt met tweedehands Outlanders PHEV. De meeste nemen hun lage uitstoot overigens linea recta mee naar het buitenland. Voor de Nederlandse occasionrijder zijn de auto’s namelijk veel te duur om te rijden. Ja, degene die dit in Den Haag bedacht heeft mag écht trots op zichzelf zijn.

Enfin, genoeg gezeurd. Op dit moment hebben Anna en haar gezin een Outlander PHEV. Deze loopt dus aan het einde van zijn termijn. De auto wordt aan het einde van de termijn privé overgenomen. Ze zijn op zoek naar een volledig elektrische auto om zakelijk te rijden. Het probleem is dat er vooralsnog bizar weinig keuze is qua elektrische auto’s. Als je iets wil met een beetje ruimte en luxe, zoals een Jaguar i-Pace, ben je al meteen 90 mille kwijt. Anna begrijpt dat de modellen van de concurrentie (Audi E-Tron, Porsche Taycan etc) binnenkort gelanceerd gaan worden.

Tot het zover is, zoeken ze een auto om die periode mee te overbruggen. Het moet een grote auto zijn, daar de leden van de familie groot van stuk zijn. Anna’s man is twee meter lang. Dan komt nu de tegenstrijdigheid: de auto moet absoluut een youngtimer zijn, maar het liefst voorzien van de meest moderne snufjes. Dat kan een uitdaging worden. Nog een puntje is het verbruik, maar aangezien de Porsche Cayenne en Volkswagen Phaeton overwogen worden, nemen we dat niet al te nauw.

Dit is de tabel ingevuld door Anna:

Huidige /vorige auto's: Mitsubishi Outlander PHEV Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 15.000, als het bijzonder is kan het iets opgehoogd worden Jaarkilometrage: 25.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: PHEV gaat eruit. Overbrug-auto totdat er fatsoenlijke elektrische auto's verkrijgbaar zijn. Gezinssamenstelling: 3 Personen Voorkeursmerken /modellen: BMW, Porsche Cayenne, VW Phaeton etc No-go modellen / merken: Te lage instap en te sportieve stoelen met opstaande rand

Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Overland (WJ)

€ 11.950

2002

145.000 km

Een groot pluspunt van de Jeep Grand Cherokee is zijn uitstraling. Wat de Outlander wíl zijn, dat ís deze Jeep. In tegenstelling tot de Mitsubishi heeft de Jeep een ladderchassis met het koetswerk erop gebouwd. Daardoor is het een échte terreinauto en geen flauwe crossover. Dat neemt niet weg dat de auto op de weg uitstekend rijdt. Je moet er alleen geen sportieve aspiraties bij hebben. Als comfort-zoef-mobiel is de Grand Cherokee bijna onovertroffen. Met name de ‘Overland’-uitvoeringen zijn heerlijk luxe uitgerust. De zitpositie is behoorlijk hoog en je hebt echt dat King Of The Road-gevoel. Nadeeltje is de motor. Niet dat deze niet krachtig genoeg is (er is voldoende koppel), maar voornamelijk vanwege zijn dorst. Er zijn twee opties om dit te mitigeren: een niet verkeerde diesel, of een LPG-tank. Nog een reden om naar deze auto te kijken: je kan de mooiste exemplaren van Nederland uitzoeken bij officiële merkdealers.

Mercedes-Benz E320 Elegance (W211)

€ 12.850

2002

80.000 km

Ook een auto die destijds vrij modern was, is de W211-generatie van de Mercedes-Benz E-Klasse. De auto maakte een vrij stormachtige introductie dankzij wat on-Mercedes waardige storingen, met name op elektronisch gebied ging er wel het een en ander mis. Maar de meeste issues zijn nu echt wel bekend en bij de meeste modellen al aangepast. Ga voor een E320 Elegance, dat is de fijnste. De 218 pk sterke V6 is in principe voldoende voor acceptabele prestaties. Veel sjappies, Sjaken en petjes zijn allergisch voor de ‘Elegance’, die gaan voor een Avantgarde of ‘AMG_uitgevoert!!1!’. Een Elegance dus, bij voorkeur in het beige. In het budget kun je een zeer fraai exemplaar uitzoeken. Qua rij-eigenschappen is de E-Klasse onovertroffen. In deze auto kun je met gemak een dagje Europa doorkruisen en nog behoorlijk fris uitstappen. Zorg wel dat je de auto bij een goed adres opvist. Bij voorkeur een dealer of merkspecialist. Die zijn wat duurder, maar dan kun je de historie en technische staat beter in kaart brengen.

Lexus LS430 President (UCF30)

€ 10.500

2002

140.000 km

Elke auto heeft wel iets sportiefs. Althans, volgens de folder. En je merkt dat er altijd wel een sportief tintje is aangebracht middels een sportpakkertje, grote wielen, sportstoelen of simpelweg een sportknop. Wat dat betreft is de Lexus LS430~ een verademing. De auto heeft namelijk nul dynamische kwaliteiten en dat maakt de auto zo briljant. Alles is afgestemd op maximaal comfort. Ja, de auto is vlot dankzij een V8, maar de V8 is vooral heel erg stil en trillingsvrij. De President-uitvoering zit vol met alle gadgets die je je maar voor kon stellen in 2002. Tegenwoordig is het bijna standaard op een Auris. Alhoewel, die Mark Levinson installatie is zeer indrukwekkend. Let wel, de auto auto staat bekend als zeer betrouwbaar, maar dat betekent niet dat het onderhoud goedkoop is. Dit is nog altijd een topklasse auto. Eveneens prijzig zijn de onderdelen. Het is premium, het is Japans en de auto is zeldzaam. Dus laat je daardoor niet verrassen.

BMW X5 3.0i (E53)

€ 11.500

145.000 km

2001

De BMW X5 is een grondlegger van het genre crossover zoals het wij nu kennen. De hoge instap, het makkelijke overzicht en de praktische eigenschappen van een terreinauto, maar de wegligging, veiligheid en het comfort van een personenauto. De X5 was een groot succes en dat is terug te zien in het aanbod van gebruikte exemplaren. Daar zit veel ongein tussen, maar goede exemplaren kun je tegenwoordig voor heel redelijke bedragen opvissen. Net als met de Mercedes moet je de matzwart gewrapte V8 laten voor wat het is en een duffe beige 3.0i zoeken met kleine wieltjes. Ook hier kun je bij de youngtimer-specialist uitstekend slagen. Qua benzinemotoren is er keuze uit een 3.0i en een 4.4i. De 3.0i is vlot zat, alhoewel je het gevoel hebt deze meer ‘uit te moeten wringen’ om écht snel te gaan. Bij de 4.4i gaat het allemaal veel moeitelozer. Dat gaat wel gepaard met een bescheiden drankprobleem. Voor normaal gebruik in Nederland volstaat de 3.0i prima.

Mitsubishi Pajero V6

10.000

140.000 km

2001

De Pajero is net uit het modelgamma van Mitsubishi Nederland gehaald. Heel erg zonde allemaal, maar laten we niet vergeten dat het model al heel erg lang meeging. Dankzij diverse technische en cosmetische updates werd de levensduur enkele malen opgerekt. De Pajero is een Land Cruiser voor mensen die eigenlijk een Land Cruiser willen hebben, maar het geld er niet voor over hebben. In het budget vind je overigens genoeg Land Cruisers, maar die hebben er dan al een ton of vier à vijf opzitten. Dit terwijl er heel nette Pajero’s te koop staan voor tussen de 10-15 mille. De V6 benzinemotoren zijn uitgerust met het befaamde ‘GDI’-systeem, maar bijzonder zuinig zijn ze niet. Zeker niet als je alle pk’s ook daadwerkelijk aanspreekt. De Pajero is een rijdend icoon, dat samen met de LandCruiser, Rocky, Patrol en Jimmy tot het groepje van onverwoestbare Japanse terreinwagens behoort.

Audi A8 3.7 quattro (D3)

€ 13.950

2002

145.000 km

De Audi A8 was niet alleen splinternieuw in 2002, het was ook nog eens een zeer vooruitstrevende auto. Jazeker, er is een tijd geweest waarin de boksbeugel grote stappen maakte. De A8 was de eerste Audi met MMI (Multi Media Interface). Volgens Audi-fanb0iZ kenners werkt dat systeem tot op de dag van vandaag nog steeds intuïtiever dan BMW’s iDrive systeem uit die tijd. Ook het uiterlijk is zeer tijdloos gebleken. Eigenlijk is zo’n vroege D3 A8 het mooist, want ze hebben nog niet de groteske grille. Qua motoren was Audi minder vooruitstrevend. Deze A8 was in het begin enkel leverbaar met een 3.7 (280 pk) of 4.2 (335 pk) V8. Qua verbruik scheelt het niet erg veel. Qua prestaties is de 4.2 ook niet echt veel sneller, eigenlijk. De vergelijking met de Phaeton van Volkswagen is snel gemaakt. De A8 is iets sportiever zonder dat het comfort eronder lijdt. Het interieur van de A8 is hoogwaardiger en verfijnder. De Pheaton slaat terug met een fraaier koetswerk en een cool anorak-imago. Grootste dolksteek voor de grote VW is echter niet het imago, maar het gewicht. De VW kost meer in de MRB, is trager en zuipt meer.

Volvo XC90 T5 AWD

€ 15.950

2003

16.000

De Volvo XC90 is misschien wel de auto die het beste beantwoord aan de vragen die er gesteld worden. Net als de Lexus is er weinig sportiviteit te herkennen aan de auto. Daarom is een grotere motor dan de 2.5T eigenlijk niet nodig, je gaat er voornamelijk mee cruisen, dan is 200 pk meer dan voldoende. Nog een voordeel van de 2.5T met automaat is dat je vijf overbrengingen hebt. De 2.8 liter grote T6 ligt namelijk overdwars waardoor er zeer weinig ruimte was voor een transmissie: zodoende kent de ‘Geartronic’ in deze variant slechts 4 overbrengingen. Qua dashboard is het duidelijk geen auto van 2018, maar het is absoluut niet storend. Het is typisch Volvo, na een tijdje raak je overtuigd: perfecte zitpositie, uitmuntende stoelen en een verfijnd en comfortabel rijgedrag. Ideale reisauto.

Maserati Quattroporte Evoluzione Ottocilindri Biturbo (AM337)

€ 16.950

2000

125.000 km

Ok, deze auto voldoet aan geen enkele eis. Daarom moeten we deze eigenlijk overslaan. De Maserati Quattroporte was in de jaren ’90 een soort ‘tussen tafellaken en servet’-auto. Prijstechnisch was de auto gericht op de Audi S8 en Jaguar XJR, maar de auto was minder opvallend. Dit terwijl de auto motorisch meer dan mee kon komen. Onder de kap ligt namelijk een 3.2 V8 met dubbele turbo die er 335 pk uitperst. Een vrij relaxte motor dus, de turbo’s blazen zachtjes een toontje mee. Qua prestaties zit het wel snor. Deze Quattroporte is behoorlijk comfortabel met het soepele leer, de relaxte vering/demper combinatie en de automaat. Ergens heel ver verborgen onder het gedistingeerde karakter kun je merken dat het een volbloed is. De combinatie van anonimiteit, gebrek aan sportiviteit en een hoge prijs zorgde er destijds voor dat de auto absoluut geen succes was. Tegenwoordig kun je in het budget een hele fraaie vinden. Gezien de bijkomende kosten moeten we de auto kwalificeren als YOLO, maar hé, het is een overbruggingsauto. Als je nu niet YOLOot, wanneer dan wel…

