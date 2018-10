Tuig steelt velgen van tig nieuwe auto’s in Brabant

Lastig wegrijden zo.

Je zal maar net wachten op de aflevering van je nieuwe auto en een vervelend telefoontje van de dealer krijgen. Dat het nog even langer gaat duren in verband met omstandigheden. Voor een Renault-garage in Etten-Leur is dat toepasselijk, de maandagochtend verliep daar anders dan anders. Bij het arriveren in de ochtend ontdekten medewerkers dat de velgen, inclusief de banden van 13 auto’s, waren gestolen.

De auto’s werden zonder pardon op stenen gezet en achtergelaten. Bij sommige auto’s ontbrak het zelfs aan stenen en steunde de auto op de remschijven. Hierdoor is de schade aan de getroffen voertuigen aanzienlijk.

De politie is een onderzoek gestart. Men vraagt andere garagehouders in de omgeving de boel goed in de gaten te houden. Ook is de politie op zoek naar bijzonderheden, tips of getuigen. Dat laatste zal niet meevallen, want hoeveel omstanders zijn er midden in de nacht te vinden op een bedrijventerrein. Het ging de dieven puur om de velgen. De navigatiesystemen in het interieur werden bijvoorbeeld met rust gelaten.

Met dank aan iedereen voor de tips! Fotocredit: Politieteam Weerijs via Facebook