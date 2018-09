Boevengilde vergrijpt zich aan S8 van AB-lezer

Helaas is het weer zo ver.

Eens in de zoveel tijd valt er weer een elektronisch nieuwsbericht op de digitale deurmat. De wanhoop en boosheid druipen erdoorheen. Jazeker, er is wéér een auto gestolen van een AutoBlog-lezer. Het is ditmaal een Belgische lezer, Kutluay. Hij was de trotse bezitter van een Audi S8, met helaas de nadruk op ‘was’. Iets waar meer Audi-rijders mee te maken hebben.

Op de nacht van 25 september op 26 september is zijn auto gestolen. Qua tijd moet het ergens tussen 01:00 en 08:00 gebeurd zijn. De Audi stond geparkeerd op het volgende adres: Hooiland 35, 9030, Mariakerke in België. De wagen heeft een uniek en herkenbaar kenteken: KUTLUAY. Verder is de auto voorzien van zwarte velgen, donker getinte ruiten en rode remklauwen.

Mocht iemand iets gezien, gehoord of vernomen hebben, dan vernemen we het graag. Je kunt een mail sturen naar tips@autoblog.nl of het betreffende topic op Facebook checken.