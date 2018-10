‘Peugeot 508 R met meer dan 350 pk onderweg’

Baguette met croissants op bed als dit echt zo is.

We zitten middenin het tijdperk van de elektrische auto en dat gaan we de komende jaren goed merken. Eerst een hele reeks aan (plug-in) hybrides en later volledig elektrische auto’s. Dit hoeft geen slecht nieuws te zijn, want hybrides kunnen ontzettend leuk zijn. Wellicht gaan we zo’n leuke hybride uit de hoed van Peugeot krijgen.

Op de Parijs Autoshow zou een topman van Peugeot tegenover het Australische Motoring hebben gezegd dat er een hete 508 in de pijplijn zit. De ontwikkeling zou al zijn begonnen. Het project komt van de hand van Peugeot Sport. Deze ‘508 R’ moet gaan concurreren met auto’s als de Mercedes-AMG C43, de Audi S4 en de komende BMW M340i.

De reguliere Peugeot 508 komt volgend jaar op de markt als plug-in hybride. Deze krijgt een 1.6 PureTech benzinemotor, gekoppeld aan één elektromotor. Voor deze 508 R is er echter geen sprake van één, maar twee elektromotoren. De aanwezige lithium-ion batterij zal mogelijk een upgrade krijgen om een vermogen van om en nabij de 350 pk te leveren. Dankzij vierwielaandrijving (HYBRID4) sprint de 508 R in 4,5 tel naar 100 km/u met een topsnelheid van 250 km/u.

Er is nog niets officieel bevestigd, dus voor nu nemen we het nieuws met een korreltje zout. Het feit dat Peugeot de techniek op de planken heeft liggen maakt het wel realistisch dat er een 508 R gaat komen. In feite nemen ze de hybride aandrijflijn van de 3008 HYBRID4 (2020) en combineren ze dit met een dikkere accu. Het is natuurlijk jammer dat het ‘maar’ een 1.6je betreft, aan de andere kant zal dit qua prijs gunstiger uitpakken, zeker in vergelijking met de Duitse concurrenten die door belasting geplaagde zescilinders onder de kap hebben.

Met dank aan Peter voor de tip!