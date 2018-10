Dit is de Mercedes X-Klasse Exy 6×6

Na het succes van de G63 6x6 kan de X-klasse niet achterblijven natuurlijk.

Het was voor Mercedes-AMG waarschijnlijk een ludieke joker die ze trokken met de G63 6×6. Een knotsgek project die we niet elke dag zien. Of er van de nieuwe G-klasse ooit weer een 6×6 gaat komen is gissen, maar tuners kunnen het niet laten om andere 6×6-creaties te bouwen alsof we in de wereld van Grand Theft Auto V leven.

Dit keer is het Carlex Design. De tuner heeft de X-klasse aangepakt. Althans, dat moeten ze nog gaan doen. Carlex is zo enthousiast over dit nieuwe project dat er alvast wat photoshops zijn gemaakt. De daadwerkelijke auto moet nog gebouwd worden. Vermoedelijk peilt de tuner alvast naar de animo voor een X-klasse met zes wielen. Uiteindelijk moet de auto wel verkocht worden.

Ze noemen het apparaat de Mercedes X-Klasse Exy 6×6 Concept. Naast het aanpassen van de aandrijflijn, krijgt deze X-klasse een bruut bodykit. De Mercedes oogt alsof de pickup modderpoelen als ontbijt eet. De tuner heeft niet bekendgemaakt wanneer de 6×6 het licht gaat zien, dus het is afwachten wat Carlex gaat doen met deze bijzondere X-klasse.