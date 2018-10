Porsche-dealer gaat gedupeerden terugbetalen

Goed nieuws voor de slachtoffer in deze bizarre fraudezaak.

Een aanbetaling doen voor een nieuwe Porsche is niet ongebruikelijk. Wel ongebruikelijk is als een Porsche-medewerker er met die aanbetaling vandoor gaat. Het voorval gebeurde bij een dealer in Florida en de fraudezaak werd al gauw wereldnieuws.

Champion Porsche, de dealer in kwestie, heeft bekendgemaakt het geld terug te gaan betalen aan gedupeerde klanten. In eerste instantie zal het autobedrijf het geld uit eigen zak betalen. Er gaat ongetwijfeld een rechtszaak volgen om het geld via de fraudeur alsnog terug te krijgen. Het gaat om een bedrag van maar liefst 2,5 miljoen dollar.

Een rechter bevroor al eerder een Bank of America bankrekening van Champion Autosport. Het ‘autobedrijf’ van fraudeur Shiraaz Sookralli. Op deze rekening stond echter slechts 40 dollar geparkeerd. Copans Motors, het autobedrijf dat onder de naam Champion Porsche zaken doet, heeft de rechter ook gevraagd om vier andere bankrekeningen gelinkt aan Champion Autosport te bevriezen. Mogelijk staan op deze rekeningen meer geld.

Of Champion Porsche ooit die 2,5 miljoen dollar gaat terugzien is nog maar de vraag. Van Sookralli ontbreekt nog steeds ieder spoor, al blijkt uit documenten van de rechtbank dat er wel e-mailverkeer heeft plaatsgevonden. (via Autonews)