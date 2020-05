Bollocks! Nieuwe F1 kalender toch weer op losse schroeven

Ah nee hè. Net nu we dachten dat de F1 kalender weer wat vaste vormen aannam…

Ik vermoed dat veel mensen momenteel het gevoel hebben dat we langzaam weer terug naar ‘normaal’ gaan in de samenleving. Eindelijk kan je na al die tijd dat je met je kids gestoeid hebt weer naar de fysio om je rug te laten fixen. Daarna zal het heus niet lang duren voordat Arie Boomsma zijn zin krijgt en je diezelfde rug weer kan vernaggelen in de gym. En jawel! We krijgen binnenkort ook weer échte F1 races!

Dat is althans het plan van Liberty Media, dat onlangs de nieuwe startdatum van het F1 seizoen van 2020 bekend maakte. We beginnen met twee races in Oostenrijk en daarna togen we naar Groot-Brittanië voor races op Zilversteen. Dat is alvast een lekker begin van het seizoen en dan kunnen we in de winter nog een paar races doen in de zandbak. Een mooi voornemen.

Doch helaas! Het bericht is nog niet afgekoeld of er wordt alweer koud water op gegooid. The Guardian meent namelijk te weten dat er nieuwe anti-Corona maatregelen komen in Old Blighty. Morgen zou Boris Johnson die bekend maken aan het volk. Onderdeel hiervan zou een quarantaine zijn van twee weken voor iedereen die het (ei)land inkomt. Groot-Brittanië wordt behoorlijk hard getroffen door het virus. Zelfs die malle EV fanb0i Boris zelf en enkele kabinetsleden raakten besmet. Alle reden om het gevaar nog steeds heel serieus te nemen dus.

Dit zou wel een probleem opleveren voor de F1. De races in Oostenrijk staan namelijk op de planning voor 5 en 12 juli, die op Silverstone op 19 en 26 juli. Dat gaat dus in principe niet lukken met twee weken quarantaine ertussen. Tenzij er dispensatie komt en/of de soep niet zo heet gegeten wordt als ‘ie wordt opgediend. We wachten het met spanning af.