Rebel Elon Musk opnieuw teruggefloten door overheid

Rebel Elon Musk wil de lokale ambtenaren inmiddels waarschijnlijk een NeuraLink geven zodat hij hun gedachten kan controleren.

Elon Musk heeft een bewogen weekje achter de rug. Daags nadat hij op Twitter te kennen gaf dat ook hij de aandelenkoers van Tesla wat te hoog vond, kreeg hij alweer zijn zevende kind, X Æ A-12 Musk. Dit gaf hem kennelijk weer een beetje rust, want toen hij afgelopen week aanschoof voor zijn tweede interview bij Joe Rogan, bleven compleet gestoorde uitspraken uit. Behalve wat evidente dingen zoals het feit dat de Roadster er nog lang niet komt, kwam er eigenlijk niet veel uit het twee uur durende gesprek. Misschien ook omdat Musk deze keer helaas niet aan de wiet ging.

De normaal vrij scherpe en kritische Rogan liet Musk regelmatig ontsnappen zonder de harde vraag te stellen. Daarnaast viel hij de Muskias volledig bij toen deze wederom opperde dat ‘Corona’ zwaar overdreven wordt. Elon zei onder andere dat als iemand nu opgegeten wordt door een haai, er vervolgens een arm aanspoelt en daar Corona in aangetroffen wordt, de dood wordt toegeschreven aan het virus. Het steekt Musk daarom dat zijn fabriek nog lang niet open mag van Alameda County. Elon kondigde vervolgens dan ook aan zich niet te gaan houden aan deze verordening. De fabriek moest maar gewoon weer eens gaan draaien.

Elon beroept zich op de Gouverneur van California. Deze laat de beslissing om wel of niet te openen nu aan de lokale County’s. De Muskias lijkt de gedachte aan te hangen dat als hij maar voldoende druk toepast alle regels vloeibaar worden. Maar de lokale ambtenaren willen nog niet buigen voor de politieke en monetaire macht van de kersverse vader:

Tesla must not reopen. Restoring all daily activities too soon risks a rapid spike in cases and would jeopardize the relative stability we’ve seen in our health and hospital system.

Alameda County