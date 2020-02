Boris Johnson vervroegt ban op verbrandingsmotor

De Britse premier is ongekend progressief bezig.

Het is een drukke periode in Groot-Brittannië. Een tijdje geleden kregen ze een nieuwe premier die wél de Brexit ‘erdoorheen’ kon effectueren. Dat is afgelopen week gebeurd. De afsplitsing van Groot-Brittannië en de EU houdt de gemoederen goed bezig. Mede daardoor zien we bijna een belangrijk item daarboven komen: de ban op de verbrandingsmotor is vervroegd!

Conservatief

Boris Johnson en zijn partij staan bekend als zeer conservatief. Dat geldt echter niet voor de klimaatproblematiek. Volgens Johnson wordt de planeet telkens warmer en moet er nu iets gedaan worden. Daarbij zijn er een paar nieuwe doelen gesteld. Zo moet Groot-Brittannië emissievrij zijn in 2050. Dat wordt mede bereikt door de verbrandingsmotor de das om te doen.

Vervroegd

Aanvankelijk werd 2040 als datum gesteld om de ban voor benzine-, LPG- en dieselmotoren in te voeren. Dat tijdstip is nu echter vervroegd naar 2035. Dat klinkt nog erg ver weg, maar over 15 jaar is het dus zover. Voor de context: Brokeback Mountain, Batman Begins en The 40 Year Old Virgin zijn nu 15 jaar oud…

Uitzondering

Nu is het zelfs mogelijk dat de ban op auto’s met een verbrandingsmotor nóg eerder wordt ingesteld. Dit is alleen het geval als de technologische ontwikkelingen het toelaten. Voorlopig geldt het verbod op de verbrandingsmotor alleen voor automobielen. De motorfiets blijft nog even buiten schot. Bij de tweewielers loopt de techniek behoorlijk achter op dit gebied. Ook is het aandeel auto’s omtrent het emissieprobleem véél groter dan met motorfietsen.