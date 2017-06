Bom barst binnen Toro Rosso!

Carlos Sainz en Daniil Kvyat hebben een stevige ruzie.

De Canadese Grand Prix verliep al niet lekker voor Toro Rosso, maar nu blijkt dat er achter de schermen nog meer speelt. Carlos Sainz voelde zich namelijk erg benadeeld. Dit komt omdat hij zijn teamgenoot Kvyat tijdens de kwalificatie vaak meenam in zijn slipstream, terwijl de Rus dat bij de Spanjaard niet deed. Tegen de Spaanse media heeft Sainz hard duidelijk gemaakt wat hem dwars zit en dit is in het verkeerde keelgat geschoten bij Kvyat.

Volgens de Rus verandert de volgorde waarin de auto’s in de kwalificatie naar buiten gaan elk weekend en binnen het team is iedereen daarvan op de hoogte. “Van mijn kant is alles duidelijk. Als Carlos dapper is, dan moet hij gewoon met mij komen praten. Maar hij praat blijkbaar liever met journalisten.”

Of het nog goed komt tussen Sainz en Kvyat is nog maar de vraag. Kvyat is in ieder geval helemaal klaar met de Spanjaard: “Wat mij betreft heb ik niks meer te zeggen tegen hem. Ik weet dat ik me aan de afspraken heb gehouden.” Opvallend is dat Max ook al niet zo best klikte met Sainz.

Tijdens de volgende race in Azerbeidzjan zou Carlos eigenlijk in de slipstream mogen rijden, maar Kvyat heeft daar niet zo veel zin meer in. “Ik ben na alles wat hij gezegd heeft er niet meer zo zeker van of ik nog met hem samen wil werken.”, aldus Kvyat. Dat klinkt niet heel gezellig dus en ik ben benieuwd of we er tijdens de race nog wat van gaan merken.