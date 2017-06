Hot or Not: beoordeel deze super dikke Arteon

Nog maar net uit en nu al een metamorfose.

Het duurt waarschijnlijk nog even voordat tuners aan de slag gaan met de nieuwe Volkswagen Arteon. Tot die tijd kunnen we eigenlijk alleen maar dromen hoe de auto er uit zou kunnen komen te zien. Of toch niet? Zoki Nanco liet de wagen namelijk een spectaculaire virtuele metamorfose ondergaan. De voor- en achterbumper zijn aangepast, er zit een nieuwe set wielen op met velgen waar zelf Wolverine bang van wordt en de auto is een heel stuk verlaagd.

De ‘R’ badge die op de grill zit, maakt duidelijk het om de ‘Arteon R-Line’ gaat. Dit is een versie van de Volkswagen die zich vooral focust op sportiviteit. Een ding is zeker, sportief ziet deze wagen er wel uit. Dat er veel mogelijkheden voor het tunen zijn, maakt de Volkswagen CC duidelijk. De voorganger van de Arteon werd in het verleden ook al een paar keer flink onderhanden genomen. Het brave imago van de CC herkende je toen ook niet meer terug, dus wie weet wat er de Arteon nog te wachten staat.

Maar oordeel vooral zelf: is dit een geslaagde metamorfose of is het goed dat we moeten wachten tot officiële tuners aan de slag gaan met de Arteon.