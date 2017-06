Wtf!? Tesla wil binnen bizarre tijd naar 100km/u

Het kan Tesla blijkbaar niet snel genoeg gaan.

Elon Musk blijft op social media hints verspreiden over de nieuwe Tesla Roadster en de meest recente is ontzettend interessant. Er werd op Twitter aan hem gevraagd of de Roadster binnen 2 seconden 100 kilometer per uur haalt, waarop Musk liet weten dat dit een hele goede doelstelling zou zijn. Hiermee wil Tesla onder de acceleratietijd van bijvoorbeeld de Bugatti Chiron kruipen die er 2,3 seconden over doet.

Een paar maanden geleden liet de grote baas van Tesla al weten dat het nog enkele jaren kan duren voordat de opvolger van het oude model uitkomt. Musk liet toen ook weten dat de nieuwe Roadster het eerste model wordt dat gaat beschikken over een ‘Maximum Plaid’ modus, waarmee ze de bestaande ‘Ludicrous’ modus voorbij gaan. De Roadster laat met deze acceleratie meerdere elektrische auto’s achter zich, waaronder Tesla’s eigen Model S die er 2,5 seconden over doet. Helaas is het nog wel een lange tijd afwachten of deze beweringen uiteindelijk ook waar worden gemaakt.

Fotocredit: Theophilus Chin