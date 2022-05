Lezersvraag: Welke rijbewijzen heb jij allemaal?

Wij willen wel weten welke rijbewijzen jij allemaal hebt.

Na het artikeltje van vanmiddag over de belabberde kwaliteit die rijscholen in Nederland afleveren, bleef het onderwerp ‘rijbewijzen’ hier een behoorlijk over de redactie zingen. Eigenlijk ging het helemaal nergens anders meer over, zelfs over onze favoriete onderwerpen 1.FC Köln, de sneakers van Sigrid Kaag en de nieuwe plaat van S-10 werd hartstochtelijk gezwegen. En dat wil wat zeggen hoor.

Over rijbewijzen ging het. En vooral over welke rijbewijzen wij allemaal hebben. En dat is het bespreken waard. Althans, bij ons op de redactie. Want sommigen hebben er een hele rits, anderen slechts 1.

Welke rijbewijzen heb jij allemaal?

Zo is collega @jaapiyo de trotse bezitter van rijbewijs B, waarin hij in zijn Porsche mag rijden, maar mag hij dankzij rijbewijs D1 ook met een kleine bus met aanhanger op pad. Gewoon, omdat het kan.

Ook @720s doet het al lekker, hoe jeugdig hij nog is. Hij heeft naast B ook CE en mag dus met een dikke truck mét aanhanger over de grote wegen denderen. Giddy Up Go, Loek, Giddy Up Go!

Collega @willeme doet ook een flinke duit in het zakje. Hij heeft álle rijbewijzen, behalve A, C en D. En hij heeft een diploma om een duosprong te mogen maken met een ervaren parachutist én als klap op de vuurpijl heeft hij zijn veterstrikdiploma. En allemaal in 1 keer gehaald, behalve rijbewijs B. Dat moest ik er van hem bij zeggen Waarvan akte Willem.

Kneus met rij-examens

Ikzelf ben een beetje een kneus met rijbewijzen. Ik heb er namelijk maar 3. Te weten, AM, die iedereen vanaf een bepaalde leeftijd heeft, T, waarvoor hetzelfde geldt en B. Voor de personenwaggie dus. Ik heb simpel gezegd voor maar 1 categorie examen gedaan, daarna was ik er wel klaar mee.

Dat zit zo, ik heb maar liefst drie keer gepoogd om dat ellendige roze papiertje in mijn bezit te mogen krijgen. De eerste keer reed ik te langzaam en stopte ik niet voor een auto van rechts, de tweede keer reed ik te hard en stopte ik voor een auto van links wat niet mocht en pas de derde keer slaagde ik. Op een maandagmorgen zonder ander verkeer op de weg en middels het staatsexamen voor zenuwenlijers.

Daarna was ik er wel een beetje klaar mee. Motorrijden zou bovendien toch een vroege dood betekenen voor mij en dat zag ik niet zitten. En mijn moeder trouwens ook niet en haar wil was (en is nog altijd) wet. Dus is het bij die ene B gebleven. Beter voor iedereen…

Maar daar gaat het niet om bij deze lezersvraag. Wij willen graag weten welke rijbewijzen JIJ allemaal hebt. En waarom? En in hoeveel keer geslaagd? En gebruik je ze ook allemaal?

Deel het vooral met ons in de comments!!