Deze Aventador SVJ heeft binnen een jaar 42.500 km (!) gereden

Kilometers vreten met een Aventador SVJ? De eigenaar van dit exemplaar deed het gewoon.

Er zijn sportauto’s die prima geschikt zijn als daily driver, maar de Aventador SVJ is er niet een van. Deze auto is extreem luidruchtig, krap, laag, oncomfortabel en je ziet helemaal niks. En dan hebben we het nog niet eens over de gerobotiseerde handbak. Allemaal heel leuk voor in het weekend, maar dit is geen auto om veel kilometers mee te maken.

Toch staat er nu een Aventador SVJ te koop met een verrassend hoge kilometerstand. Deze auto heeft al 42.500 km op teller staan, terwijl de auto dit jaar (!) is geleverd. Zelfs voor een Audi A6 diesel zou dat al veel zijn, laat staan voor Aventador SVJ.

Om even te benadrukken dat de SVJ echt hardcore is: het onderstel is nog 15% stugger dan dat van de SV, die al vrij heftig was. Dankzij de extreme aerodynamica heb je ook 40% meer downforce. En je hebt een atmosferische V12 die 770 pk levert. Daarmee is de SVJ een beest van een auto. Maar geen daily driver.

Los van de hoge kilometerstand is de uitvoering van deze Aventador SVJ ook wel bijzonder. Deze auto is uitgevoerd in matbordeauxrood, of zoals de kleur officieel heet: Rosso Epona. Een tamelijk unieke kleur. Het interieur is opgeleukt met gele accenten, wat niet helemaal matcht met het exterieur. Maar goed, het is een Lambo, daarbij zijn alle combinaties geoorloofd.

Wie de vorige eigenaar was en waarom hij in vredesnaam zoveel kilometers heeft gemaakt is niet bekend. We hebben deze SVJ wel terug kunnen vinden op Autoblog Spots, maar daar flaneert de auto gewoon over de Königsallee in Düsseldorf. Daarmee ga je de 42.500 km niet halen.

We zien op Instagram dat deze auto ook in Praag is gespot, dus wellicht reed de eigenaar regelmatig heen en weer tussen Duitsland en Tsjechië. Of hij heeft écht heel veel rondjes gereden over de Königsallee. Feit is in ieder geval dat de auto nu te koop staat, met 42.500 km op de klok. Mocht je interesse hebben: de auto staat bij Lamborghini Keulen, dus dat is niet ver.