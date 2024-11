TÜV: Dump je Model 3 en koop een Porsche 911

Dat je nog ooit een 911 zou kopen voor het gunstige onderhoud.

We weten niet precies wat de Tesla Model 3, de Duitse TÜV heeft misdaan, maar het moet wel iets vreselijks zijn. Al voor het tweede jaar op rij maken de Duitse keurmeesters slechte reclame voor de EV. Aan de andere kant wordt de Porsche 911 Carrera de hemel in geprezen. Dat vinden we terug in het jaarrapport met daarin de meest en minst afgekeurde auto’s.

De TÜV bekijkt de resultaten van de Hauptuntersuchung, oftewel de algemene keuring. Van de 111 geteste modellen tot drie jaar oud is de Model 3 het vaakst afgekeurd. 14,2 procent van de geteste voertuigen komt na drie jaar niet door de eerste keuring dankzij aanzienlijke gebreken. Ook onder de auto’s die vier tot vijf jaar oud zijn, scoort de goedkoopste Tesla het slechtst. Maar liefst een op de vijf Model 3’s uit deze leeftijdscategorie heeft aanzienlijke gebreken bij de keuring.

Veelvoorkomende problemen bij EV’s

Wat zijn die gebreken dan waardoor de Tesla zakt voor het examen? TÜV-baas Joachim Bühler legt het uit. “De asophangingen van veel elektrische auto’s kunnen het hoge gewicht van de aandrijfaccu niet aan en slijten voortijdig. De remmen van EV’s worden minder vaak gebruikt vanwege recuperatie. Het resultaat: de remschijven vertonen defecten en de remfunctie verslechtert”, zegt de voorzitter.

Daarnaast is er ook een specifiek minpunt aan de Tesla Model 3 volgens de baas van de TÜV: “Naast mankementen aan de remmen en assen kent de Tesla ook bijzonder veel verlichtingsdefecten. Dit duidt op tekortkomingen in service en onderhoud.” Let hier dus op wanneer je besluit om een tweedehands Model 3 te kopen.

Weinig onderhoud? Koop een 911

Natuurlijk is er ook wat positiefs te melden. Zo heeft de auto die het minst wordt afgekeurd, de Honda Jazz, maar 2,4 procent van de tijd aanzienlijke gebreken. Nog leuker wordt het wanneer je kijkt naar auto’s van vier jaar of ouder. In de categorieën tot en met 13 jaar heeft de Porsche 911 Carrera het minst te maken met afkeuringen. De eerste exemplaren van de 992 Carrera komen in maar 3,1 procent van de gevallen niet door de keuring. Bij de wat jongere 991 Carrera’s is dat 4 procent, vanaf 10 jaar oud 5,6 procent en vanaf 12 jaar bedraagt het percentage 7,9 procent.

Mocht je je partner nog over moeten halen om een 911 Carrera te kopen, dan is dit een prima argument. Bedank ons later maar.

Foto: Tesla Model 3 gespot door @sanderstline