Eigenaar wint rechtszaak van Achmea over afgefikte SL 600

Het heeft veel moeite gekost, maar de eigenaar krijgt nu een buitengewoon royale schadevergoeding.

We gaan heel even terug naar 1 januari 2020. Dit was een onstuimige jaarwisseling voor Zoetermeer, want op een industrieterrein ontstond een zeer grote brand. Daarbij werden meerdere bedrijfspanden in de as gelegd. En in een van deze panden stond een Mercedes SL 600, die ook in vlammen opging.

Rechtszaak over SL 600

Waarom schrijven we hier 4 jaar later over? Nou, de eigenaar van de Mercedes SL 600 raakte verwikkeld in een rechtszaak met de verzekering. En daarin is nu een uitspraak gedaan. Het probleem was dat verzekeraar Achmea de schade niet wilde vergoeden.

Dat had wel een reden: de auto stond niet op naam van degene die de schadeclaim indiende bij Achmea. De auto stond op naam van zijn broer, die actief is als profvoetballer in Turkije. Volgens Achmea had de eigenaar ook documenten vervalst om de boel te misleiden.

Schadevergoeding

Dit is dus uitgelopen op een rechtszaak. Daarin heeft de eigenaar van de Mercedes nu aan het langste eind getrokken. Hij heeft de rechter kunnen overtuigen dat hij wel degelijk de eigenaar is van de auto, ook al stond het kenteken op naam van zijn broer. Daarom moet Achmea alsnog de schadevergoeding uitkeren, plus de proceskosten.

Dan komt nu het meest opmerkelijke gedeelte van deze rechtszaak: de hoogte van de vergoeding. Achmea moet namelijk €260.000 uitkeren, wat ze zelf hadden vastgesteld als dagwaarde. Nu weten we niet welke generatie SL 600 het betreft, maar dit model heeft nieuw überhaupt nooit 260.000 gekost. En deze auto’s schreven gewoon af als een baksteen, ook al zijn ze zeldzaam.

Wat klopt er niet…?

Dit bedrag is ook meer dan de eigenaar er destijds voor betaald heeft, want dat was €225.000. Wat alsnog extreem veel geld is voor een SL 600, ook al staat er 10 kilometer op de teller. Ergens lijkt er dus iets niet te kloppen. Óf de auto wordt verkeerd aangeduid in de rechtszaak en het betreft eigenlijk een ander model, óf de dagwaarde is compleet verkeerd ingeschat.

Via: AD

Mocht je benieuwd zijn naar de juridische details, dan kun je de uistpraak teruglezen op rechtspraak.nl