Bottas krijgt heftige schaduw over zich heengeworpen - Autoblog.nl

De meesten van ons hebben de afgelopen dagen af en toe kunnen genieten van een zonnetje. Valtteri Bottas echter kreeg een bak schaduw over zich heen.

De heerlijk tumultueuze F1 race van vorig weekend had meerdere verhalen. Voor ons oranje brillen was het natuurlijk erg belangrijk dat Max Verstappen won. Maar hét verhaal van de race was toch wel de crash tussen Bottas en Russell. Het is een publiek geheim dat de Fin en de Brit aanspraak maken op hetzelfde zitje bij Mercedes. Die spanning werd wellicht beiden wel teveel tijdens de race.

Onder wisselende omstandigheden gingen de twee namelijk samen klababber bij een gevecht om P9 in de race. De meesten waren het er achteraf over eens dat Russell de meeste schuld had aan de klapper an sich. Het is ook wel begrijpelijk. Je kan je immers voorstellen dat Russell in zijn doorgaans kansloze Williams vol in de adrenaline gemarineerd zat, toen hij de kans rook het Mercedes-stoeltje definitief binnen te tikken.

Dat het daarbij om een gevecht om P9 ging, was natuurlijk uiterst pijnlijk voor Bottas. Diens teammaat Hamilton was immers zoals vanouds weer de belangrijkste tegenstander voor Verstappen in de strijd om de zege. Dat de Fin er weer eens niet in slaagde om het potentieel van zijn superieure auto te benutten, is niet onopgemerkt gebleven. Ook ex-wereldkampioen Jacques Villeneuve vond Bottas maar sloom en gooit daarom schaduw op VB77. Jacques schuift Valtteri namelijk keihard de schuld van het ongeval in de schoenen:

Als hij nou niet zo langzaam zou zijn, had hij zijn positie niet zo hard ten opzichte van een Williams hoeven te verdedigen. Bottas wist natuurlijk goed dat zijn mogelijke opvolger hem in zou gaan halen. Daarom riskeerde hij een serieus ongeluk. Dat moet hij niet doen onder dit soort moeilijke omstandigheden. Ik begrijp Toto Wolff ook niet. Waarom geeft hij Russell de schuld van de crash? Perez is een nieuwkomer bij Red Bull, maar is nu al sterker dan Bottas. Dat terwijl die laatste al voor het vijfde seizoen in een Mercedes zit. Perez kan Verstappen meer hulp bieden, dan Bottas Hamilton kan bieden. Jacques Villeneuve, verdienstelijk muzikant

Waarvan akte. Bijt het Mercedes dan eindelijk toch in het Duitse achterwerk dat ze al jaren een matige coureur naast hun golden boy in de auto zetten? Laat het weten, in de comments!