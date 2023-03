Bottas neemt zijn nieuwe Alfa van de zaak in ontvangst

Bottas gaat nu ook op de openbare weg in een Alfa rijden: hij kreeg vandaag de sleutels van zijn Giulia GTAm.

Valtteri Bottas heeft het goed voor elkaar: hij staat misschien niet meer op het podium, maar hij is nu wel eerste coureur. Bovendien heeft hij niet meer de druk op zijn schouders die rijden bij Mercedes met zich meebrengt. En hij mag eindelijk een matje. Kortom: Bottas zit prima op z’n plek.

De Fin krijgt nu ook nog eens een leuke auto van de zaak. Hij nam vandaag een gloednieuwe Giulia GTAm in ontvangst. Daarmee is Bottas een van de 500 gelukkigen die een Giulia GTA of GTAm mogen bezitten.

Helaas voor Valtteri is er nog steeds geen nieuwe sportwagen van Alfa Romeo, maar zo’n Giulia GTA is natuurlijk ook niet te versmaden. Deze heeft nog eens 30 pk extra ten opzichte van de Quadrifoglio (540 pk), terwijl de auto tegelijkertijd lichter is. Ook heeft de auto een dikke bodykit, met dank aan Sauber.

Bottas heeft natuurlijk de topversie gekregen: de Giulia GTAm. Die is nog wat meer hardcore dan de GTA, al is dit voor een F1-coureur een relatief begrip. De GTAm heeft geen achterbank, alleen twee kuipstoelen met zespuntsgordels. Meer stoelen heeft Bottas ook niet nodig, want hij heeft toch geen kinderen.

Valtteri Bottas ontpopt zich ook als een echte Alfist in het persbericht: “Ik ben natuurlijk al mijn hele leven een autoliefhebber, maar van Alfa Romeo houd ik het meest. Het is een eer om ambassadeur te zijn voor het merk.” Als een ambassadeur dit zegt moet je het misschien met een korreltje zout nemen, maar aan de andere kant: iedereen is wel een beetje Alfist toch?