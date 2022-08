Giulia GTA bodykit nu ook voor niet GTA’s

Je kunt de Giulia GTA bodykit nu ook krijgen op een reguliere Quadrifoglio. Of gewone Giulia.

Het is jammer dat fabrikanten zo weinig exemplaren van hun topmodellen bouwen. De Black Series, CSL’s en GTAm’s van deze wereld zullen over het algemeen wel een zeldzaamheid blijven. Een fabrikant kan ze makkelijker verkopen als het een Limited Edition zal blijven.

Kopers willen niet dat een oplage van 500 naar 5.000 gaat. Het is natuurlijk ook een beetje de zeldzaamheid die je koopt. Dat zo’n model in onbeperkte oplage dan soms minder goed verkoopt, houden we maar even achterwege.

Giulia GTA bodykit

De Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm zijn zeer zeldzame auto’s waar er maar 500 van gebouwd zijn. Dus al die extra ontwikkelingskosten moeten ze terugverdienen met een beperkt aantal auto’s. Dan weet je meteen waarom ze zo duur zijn. Maar wat als je heel graag een auto met de looks van de GTA hebt, maar niet de benodigde pecunia?

Nou, dan helpt PariS’5 GaraGe je graag uit de brand. Ja, zo heet die toko. Zij hebben namelijk een bodykit ontwikkeld welke een exacte replica is van de GTA. Daarmee kun je jouw Alfa Romeo eruit laten zien als een GTA. In dit geval is de basis een Giulia Quadrifoglio en hebben ze gekozen voor een gele lak met een hoop stickers. Dat valt in elk geval goed op en als de eigenaar het mooi vindt, moet hij het zelf weten.

Op élke Giulia

We zijn benieuwd hoe de GTA-kit past op een donkerblauwe Giulia met dikke OZ-velgen. Je kan kiezen uit de hoge of lage vleugel, al naar gelang je anonimiteit in het verkeer op prijs stelt. De Giulia GTA-kit behelst een nieuwe voorbumper, skirts, achterbumper, spoiler, diffusor en nog een hoop andere kleine onderdelen.

De kit is dermate natuurgetrouw, dat we even niet zo snel de verschillen met de echte versie kunnen ontdekken, op de spoiler en wielen na. Dat was natuurlijk ook precies de bedoeling. Wie verdere verschillen ziet, mag het mede delen in de comments om vervolgens het internet te winnen!

Qua kosten kunnen we meedelen wat je kwijt bent! De kit is er vanaf 9.303 euro. Dan heb je er eentje van ‘composieten’, waarschijnlijk diverse plastic-soorten. Je kunt ook kiezen voor een complete Kevlar-bodykit, maar dan stijgt de prijs naar dik 12 mille. Koolstofvezel voor de Giulia GTA bodykit kan ook, maar dan is de prijs op aanvraag. Overigens heb je niet een Giulia Quadrifoglio nodig om de bodykit te kunnen monteren. Een normale Giulia kan ook als basis dienen.

