Land Rover Defender 130 – rijtest en video

Maken acht zitplaatsen de Defender een nog gewildere Land Rover, dat zoeken we uit in de rijtest.

Want gewild, dat is de Defender. Land Rover kan maar net de productie bijbenen, nu bestellen is voorlopig nog even geduld uitoefenen. Hetzelfde geldt overigens voor de nieuwe Range Rover en Range Rover Sport. Het vormt een schril contrast met het zieltogende Jaguar, die duidelijk zijn mojo kwijt is.

Daar gaat het nu echter niet over, vandaag doen we de rijtest met wéér een variant van de Land Rover Defender: de 130.

Vanaf de lancering kon de Defender worden besteld als korte 3-deurs Defender 90 en als langere 110 met vijf deuren. De Defender 110 kan ook worden geleverd met een derde rij stoelen, maar als je geen hamster bent, moet je lenig zijn om daar te komen. En als je geen hamster bent, dan is het niet de meest ruime plek op aarde.

Hoewel wij de Defender 90 de allergaafste versie vinden, blijken de kopers minder smaak te hebben. Maar liefst 90% (ironisch genoeg) kiest voor de Defender 110. Vandaar wellicht dat Land Rover de stap heeft genomen om een nog langer versie de markt op te slingeren: de Defender 130.

Ladderchassis is exit

Gelukkig staat de Defender niet meer op een ouderwets ladderchassis, maar heeft Land Rover een volledig nieuw platform ontwikkeld. Het D7x-platform is nieuw ontworpen en bestaat uit een lichtgewicht aluminium monocoqueconstructie. De grote winst is dat het veel stijver is dan het traditioneel ladderchassis.

Een ladderchassis is wel flexibeler aan te passen, kijk maar eens naar de VW Amarok die in Nederland verlengd wordt om op grijs kenteken te kunnen. Land Rover koos voor de makkelijkste weg om van een Defender 110 een 130 te maken. De wielbasis bleef namelijk hetzelfde en er kwam een 34 centimeter grotere overhang achter. Die ruimte wordt helemaal gewijd aan de achterste passagiers die op derde zitrij zitten.

Een grote kont

We kunnen er kort over zijn: fraai is het niet. De extra overhang doet zwaar en lomp aan. Gelukkig is er wel echt meer ruimte in het interieur. Over de instap naar de derde zitrij mag je nog wel klagen, immers de achterportieren zijn nog hetzelfde. Als je er eenmaal zit, dan is het echt een fijne plek om te vertoeven. Met 8 volwassenen zal je wat moeten inschikken, maar met een hele sloot kinderen is de Defender 130 werkelijk briljant.

Er is zelfs stoelverwarming en er zijn USB-C poorten voor iedereen, behalve de mensen die in het midden zitten. Overigens had een jumpseat tussen de voorstoelen het helemaal afgemaakt, dan hadden er 9 mensen meegekund in de Defender 130.

Defender 90 vs 110 vs 130

Het prijsverschil bij gelijke motorisering valt op zich wel mee: de 110 is 5k duurder dan de 90 en de 130 vergt een extra investering van 9 mille.

Per extra kilogram valt het dan wel weer mee, want de 90 weegt 2268kg, de 110 2361kg en de 130 2603kg. Uiteraard afhankelijk van de uitvoering, want naar een Plug-in hybride versie van de Defender 130 zoek je vergeeft.

De Defender 90 is wel een short wheelbase, het scheelt ruim 40 cm, maar de 130 heeft dezelfde 3.022mm lange wielbasis als de 110. Om het verhaal compleet te maken, dit zijn de lengtes van de verschillende versies: 4.583mm-5.018mm-5.358mm.

8-zitter of gigantisch veel bagageruimte

Het is en blijft een nadeel van de meeste auto’s met een derde zitrij: ruimte voor bagage blijft er bijna niet over. Waar de Defender 110 587 liter bagageruimte heeft, blijft er bij de 130 maar 290 liter over. Gooi de derde zitrij plat, dan verandert dat uiteraard. De Defender 130 heeft dan 1.232 liter bagageruimte (en nog steeds 5 zitplaatsen). Om je een idee te geven: de Defender 130 slikte in deze configuratie zonder problemen een kinder-racefietsje. De tweede zitrij kan natuurlijk ook nog plat, dan is het helemaal een balzaal.

Mocht je géén gebruik wil maken van drie zitrijen, dan kan je de Defender 130 ook zonder die bank krijgen. Echt logisch lijkt het me niet, maar wellicht zijn er mensen die echt veel bagageruimte nodig hebben.

Alleen met zes-in-lijn

Onder de karakteristieke motorkap van de Land Rover Defender 130 van de rijtest vinden we de nieuwe zes-in-lijn van Jaguar Land Rover. Het drieliter blok heeft een twinscroll turbo, een elektrische supercharger, geïntegreerde startmotor en een 48-volt lithium-ion accupakket. Totaal is er 400 pk en 550 Nm aan koppel.

De acceleratie van 0 naar 100 km/u neemt 6,6 seconden in beslag. Het is maar een halve tel meer dan de 110, maar gevoelsmatig is de 130 een stuk lomer dan zijn korte broers. Het extra gewicht (240 kg) doet de Defender geen goed, de gevoelsmatige impact is zelfs nog wat groter dan je vanaf papier zou denken.

Daarentegen stampte de Defender 130 tijdens de rijtest wel verder door, dan verwacht werd. In de specificaties leek de Defender 130 slechts 191 km/u te moeten halen, maar we schoten royaal de 200 km/u over. Wat blijkt: met 22” velgen is de topsnelheid begrensd op 209 km/u.

Minder keuze qua motoren voor de Defender 130

Geen viercilinder, geen plug-in hybride (en belastingvriendelijke) P400e, geen V8 en ook de instapdiesel slaat de Defender 130 over. Wel kan er nog worden gekozen uit twee diesels, zowel de D250 als de D300 heeft een fraaie zes-in-lijn diesel.

Lomp groot, maar ook heerlijk groot!

De draaicirkel bedraagt 12,8m tussen stoepranden, dat valt nog mee. Echter de vooroverhang is 845mm, achter is het een whopping 1.491mm. Zonder de reserveband, die er ook nog weer 35 cm aan toevoegt. Manoeuvreren en parkeren in de Defender 130 vraagt dus enige behendigheid, maar het gedonder viel me nog mee in parkeervakken. Tenminste als je naast elkaar staat, fileparkeren is redelijk traumatisch. Er is niet alleen echt veel ruimte nodig, maar de reserveband zie je net niet goed op de achteruitcamera. Gelukkig zet Land Rover er een waarschuwing bij.

Tegelijkertijd kon ik in de week een ritje naar de kinderboerderij met de klas van mijn zoon. Zeven zevenjarigen vonden een plekje in de Defender 130, zetten de stoelverwarming aan en zongen mee met de hitjes die we via het Pivi Pro infotainmentsysteem de auto in blèrden. Voor kinderfeestjes, verhuizingen en weekenden met vriend(inn)en verdient iedere wijk een Defender 130 als deelauto. De extra ruimte is zo ontzettend handig.

Het extra gewicht vertaalt zich ook in het rijgedrag. Luchtvering en adaptieve demping zijn standaard en voor het doel is wegligging echt meer dan prima. Het leuke wat de Defender 90 en 110 hebben, dat is er wel net vanaf. Daar moet je dan maar een F-type voor kopen.

Prijs en conclusie

Vooral het ontbreken van de plug-in hybride P400e doet de Defender 130 wel wat pijn. Alleen de BPM van de testauto bedraagt al €61.890. Doe daar nog wat BTW bij en het feit dat Land Rover zelf ook wat verdient aan het bouwen van een auto en de totaalprijs van de testauto komt op €178.511.

Ouch, aan de andere kant is het per zitplaats maar 22 mille. En het zijn hele fatsoenlijke zitplaatsen, kom daar maar eens om bij de gemiddelde zevenzitter. Wat dat betreft is de Defender 130 een briljante auto om er bij te hebben. Als je ruimte hebt in het budget en op de oprijlaan, dat dan weer wel.