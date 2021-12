Opel Vivaro-e Hydrogen is gek op water

De eerste klant voor Opel met de Vivaro-e Hydrogen is binnen. De bedrijfswagen op waterstof komt er nu echt aan.

Eerder dit jaar onthulde Opel de nieuwe Vivaro-e Hydrogen. De bekende bestelauto met een kersverse aandrijflijn in vorm van waterstof. Dat was toen nog een aankondiging, nu is de Duitser klaar voor het echte werk. De eerste klant van Opel die met de Vivaro-e Hydrogen gaat rijden is Miele, bekend van de wasmachines.

De bestelwagen zal dagelijks ingezet worden in het Rijn-Main-gebied in Duitsland. Het grote voordeel van waterstof ten opzichte van een batterij elektrische auto is natuurlijk het tanken. In een paar minuten kan de Opel er weer 400 kilometer tegenaan. De inzet van deze aandrijflijn is met name geschikt voor langere afstanden. Iets dat Miele dan ook gaat doen met deze Vivaro.

Opel verkoopt de Vivaro-e Hydrogen als aanvulling op het gamma van batterij elektrische bedrijfswagens zoals de Combo-e, Vivaro-e en Movano-e. Auto’s op waterstof staat nog in de kinderschoenen. Het begint nu langzaam een beetje op gang te komen. De brandstofcelauto’s kunnen heel selectief in een gebied ingezet worden, want van een goede landelijke dekking van waterstoftankstations kun je nog niet spreken.