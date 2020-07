Bottas vindt Verstappen inhalen super makkelijk

Is er dan helemaal niets meer heilig? Zelfs Bottas vindt Verstappen inhalen makkelijk.

Zoals we allen weten in de Formule 1 bezig zichzelf lekker ongeloofwaardig te maken. Al 6 jaar moet ondergetekende uitleggen dat Mercedes de eerste 10 races enorm hun best doet en alle benodigde punten binnenhaalt.

Cruisen

Vervolgens schroeven ze de motoren wat terug en eet Lewis Hamilton stiekem frikandellen. Dan cruisen ze zo weer naar een welverdiende wereldtitel toe. Omdat ze bewust inzakken, lijkt het alsof het toch een beetje spannend wordt en volgend jaar wel de moeite waard wordt om te kijken. Je moet wel heel naief zijn of Helmut Marko heten om dat te geloven.

Betere Bottas

Dit jaar is het echter niet Hamilton, maar Bottas die de ranglijsten aanvoert. De Fin, gekscherend Bottas 2.0 genoemd, wist in beide races het podium te pakken. De naar het publiek neerbuigende bescheidenheid die superster Lewis Hamilton heeft, is Bottas 3.0 vreemd. Bottas doet het altijd wel lekker op de Red Bull ring en de afgelopen twee weken niet anders. Waarin Bottas 4.0 duidelijk anders is dan Hamilton, is valse bscheidenheid.

Eitje

Aan Autosport laat hij namelijk optekenen dat Verstappen inhalen een eitje was tijdens de GP van Stiermarken. Bottas reed een solide race en starte vanaf de vierde positie. Na de Safet Car-fase passeerde Bottas 5.0 Sainz kinderlijk eenvoudig.

Nieuwe Bottas

De enige horde die Bottas 6.0 moest nemen was Max Verstappen. Lange tijd zag het er naar uit dat Bottas 7.0 niet in de buurt kwam, maar dankzij een potente Mercedes-PU en versere banden dan Versappen, naderde Bottas 8.0 de Red Bull met rasse schreden.

Hamilton (nog altijd 1.0) zou gezegd hebben hoe moeilijk en lastig is. Dat het publiek hem geïnspireerd heeft tot het maken van een inhaalactie en dat zijn quinoa lunch ervoor zorgde amazing team. Ofzo. Niet Bottas 9.0.

Hij (Verstappen, red.) maakt het allemaal zo moeilijk mogelijk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ik had wel plezier de eerste keer, ik dacht dat ik hem al had.



Hij deed er alles aan om voor mij te blijven. De eerste keer bij bocht drie bleef hij aan de buitenkant, wat ik niet verwachtte. De tweede keer zorgde ik ervoor dat hij het niet nog een keer kon proberen.



Wij gingen bocht 5 en 6 zij aan zij, maar ik zag dat er iets te weinig ruimte was. Ik had momentum met betere banden. Bottas 10.0, onverbeterlijke zelfverbeteraar

De GP van Hongarije en derde overwinning voor Mercedes vindt dit weekend plaats.