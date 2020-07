Geslaagde Ferrari Roma is nu nog meer geslaagd

Of zijn ze te ver gegaan met deze geslaagde Ferrari Roma?

In heel veel gevallen voegt tuning daadwerkelijk iets toe. De reden daarvoor is heel erg simpel. Bij een straatauto moet alles tegen een lage kostprijs gebouwd worden.

Compromis

Met name op het gebied van uitlaten, onderstel, velgen en remmen is dat heel erg duidelijk te merken. Daar er uitlaten moeten voldoen aan alle eisen en niet te duur zijn, dus dat is vaak niet al te denderend. Een toponderstel verkoopt niet zo lekker als vermogen, dus is dat vaak geen prioriteit. Enfin, u begrijpt het: een auto is altijd een compromis.

Geslaagde Ferrari Roma

Maar naarmate auto’s duurder worden, is dat niet het geval. Horacio Pagani gaat geen off the shelve dempers monteren. Die laat custom schokbrekers fabriceren en berekent de prijs (plus marge) door aan de klant. Maar hoe zit het onder het niveau van Pagani en boven een (bijvoorbeeld) BMW? Kun je bijvoorbeeld aan de stijlvolle en geslaagde Ferrari Roma iets verbeteren?

Wheelsandmore

De Duitse toko Wheelsandmore denkt van wel. In relatief korte tijd heeft de firma zich weten te profileren als een gevestigde naam als het gaat om het tunen van exclusieve en dure sportwagens. Hun laatste wapenfeit is de geslaagde Ferrari Roma. Is deze nu geslaagder?

Vier wielensets

De specialeit van Wheelsandmore is zoals de naam al een beetje wegeeft: de wielen. Er zijn vier sets leverbaar voor de gentlemen’s Ferrari: Fork (21 inch rondom), Fiwe (21 inch rondom), 6Sporz (21 voor, 22 inch achter) en Fivestar (21 inch rondom). Alle velgen zijn gesmeed en driedelig. Qua bouwwijze zijn het ware kunstwerkjes. Of je het design mooi vindt, is een tweede.

Roma gezocht!

Je zou denken dat ze ook al een sportuitlaat in de aanbieding hebben, zoals ze dat voor veel andere dure sportwagens ook hebben. Maar ze zitten nog vroeg in de ontwikkelingsfase van de qua uiterlijk zeer geslaagde Ferrari Roma: ze zijn op zoek naar eigenaren die een Roma hebben waarmee ze een uitlaatset kunnen ontwikkelen. Dit komt overigens vaker voor bij tuners.

ECU-behandeling

Meer prestaties zijn wel mogelijk voor de Italiaanse volbloed. De Roma heeft een 3.9 liter grote V8 met twee turbo’s. Deze levert in standaardconfiguratie 612 pk en 761 Nm. Na een ECU-behandeling stijgen die waarden naar 700 pk en 880 Nm. In feite wordt de gedistingeerde en geslaagde Ferrari Roma een geslaagdere auto, toch?

Te goedkoop

De prijs is wel een dingetje. Voor 399 euro wordt je Ferrari gekieteld. Dat is net zoiets als een bijzondere fles wijn bij een sterrenzaak voor 7,50. Het zou wellicht zo goedkoop kunnen zijn, maar het is eigenlijk te voordelig ten opzichte van de rest. Voor de context: de Ferrari Roma kost in Nederland 244.030 euro. De velgen zijn overigens wel ouderwets duur. Reken maar dat je met 10.000 euro niet voldoende hebt.