Nieuwe auto’s vanaf volgend jaar GOEDKOPER!!

In een tijd waarin alles maar duurder wordt, is het ook weleens leuk om te horen dat iets goedkoper wordt. Nieuwe auto’s bijvoorbeeld!

Het is wat hè, met dat geld tegenwoordig. Dat wordt maar minder waard, het lijkt wel of je er elke dag minder van kunt kopen. Je kan er bijkans niet tegenop werken, tegen die inflatie. Hadden we maar eens een lichtpuntje…

Nou, dat hebben we! Er worden wel degelijk dingen goedkoper in plaats van duurder. Nieuwe auto’s bijvoorbeeld. Daarvoor betaal je volgend jaar wat minder. En dat kunnen we wel gebruiken, als lamgeslagen volkje dat de bankbiljetten elke dag maar harder uit de zakken ziet wapperen.

Waarom worden nieuwe auto’s dan goedkoper?

Maar goed. Jij bent nu natuurlijk benieuwd waardoor het komt dat nieuwe auto’s volgend jaar goedkoper worden. Dat treft, wij waren namelijk net van plan om het aan je uit te leggen. Ga zitten, we branden los.

Sinds 2021 is iedere koper van een nieuwe auto, zowel elektrisch als op brandstof en de koper van een lichte bedrijfswagen verplicht om een zogeheten recyclingsbijdrage te betalen. Dat bedrag wordt bij de nieuwprijs opgeteld en zorgt ervoor dat de auto na zijn leven goed wordt hergebruikt.

En je raadt het al, dat bedrag is voor volgend jaar lager dan wat je er dit jaar voor kwijt was. Het gaat namelijk goed met het recyclen van auto’s en daarom is er minder geld nodig om het hergebruiken te stimuleren, laten de RAI Vereniging en Auto Recycling Nederland weten.

Hoeveel billiger wordt straks mijn waggie?

En nu wil jij natuurlijk weten hoeveel jij goedkoper uit bent als je volgend jaar pas je nieuwe auto koopt in plaats van in 2022. Nou, ook dat gaan we je vertellen. De recyclingsbijdrage is van 25 euro naar 22,50 gegaan. BAM! Tel uit je winst, dat betekent dat jouw nieuwe auto straks een hele knaak goedkoper is!!

Overigens had je nog meer kunnen besparen als je als sinds 2021 zat te dubben of je een nieuwe auto moest aanschaffen, toen was die bijdrage namelijk nog 30 euro. Da’s toch al gauw een bonus van 7 euro 50 in 2023. Noem het maar niks!

Oh ja, mocht je benieuwd zijn of de zogeheten beheerbijdrage voor de inzameling en recycling van Li-ion autobatterijen (accu’s in de volksmond) óók goedkoper is geworden, dan heb ik slecht nieuws voor je. Die is gelijk gebleven aan dit jaar. en hieronder zie je wat dat kost.

Maar goed. Een knaak korting op je nieuwe auto is ook al leuk toch? Denk maar zo, korting is korting en wie het kleine niet eert…

Juist!