TechArt viert 50 jaar 911 Turbo net zo flauw als Porsche

TechArt gaat verder waar Porsche is gestopt met 50 jaar 911 Turbo.

Laten we wel wezen, de Porsche 911 Turbo is een zeer knap doorontwikkeld model. Waar de eerste generatie een enorm listig apparaat was, kun je met een beetje normaal nadenken de 650 paarden eenvoudig loslaten met de 992 Turbo S. Natuurlijk zijn er altijd mensen die het tegenovergestelde voor elkaar krijgen.

Enfin, het is 50 jaar geleden dat Porsche de 911 Turbo bedacht. Het Duitse automerk zelf kwam met een laffe special op de proppen. Een 992.1 Turbo, met wat stickertjes en badges. Vervolgens een dikke premium vragen en tada, een limited edition is geboren. Langer dan een maandagmiddag lijkt hier niet over na te zijn gedacht. Jammer, want daarmee doet Porsche de 911 Turbo geen eer aan.

TechArt Monochrome

TechArt zag dit blijkbaar als een uitstekende inspiratie om een vergelijkbaar trucje uit te halen met één van hun producten. Ze noemen het de Monochrome editie en er worden er slechts 20 van gemaakt. Feitelijk is het een GTstreet R met een apart kleurtje en nieuwe 21/22 inch gesmeden wielen.

De TechArt Porsche 911 Turbo S Monochrome is mat van kleur (beetje 2007 dit) in combinatie met een aero pakket en heel veel carbon. In het interieur gaat het maatwerk verder met carbon, alcantara en leder. Want ja, anno 2024 is leder bijzonder in je auto.

Het vermogen is in vergelijking met een GTstreet R gelijk gebleven. Niet dat je aan 800 pk en 950 Nm koppel ook maar een fractie denkt dat je te weinig power hebt. Deze matte torpedo sprint in 2,5 sec naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 350 km/u.

Geen enorme nieuwigheid dus, deze TechArt Turbo S Monochrome op basis van de GTstreet R. Toen BMW M het 50-jarige bestaan vieren kwamen ze met de bijzondere 3.0 CSL. Kijk, zoiets zou je toch ook van Porsche verwachten met een speciale 911 Turbo. Niets van dit alles. En TechArt doet het ze na, blijkbaar kopen mensen het toch wel.