Meer betalen voor je stroom als je een eigen laadpaal hebt

Elektrisch rijden wordt op sommige vlakken interessanter: de prijzen van EV’s dalen, de actieradius wordt telkens beter en de laadtijden gaan omlaag. Het is niet zozeer de EV zelf, dan de benodigde infrastructuur. Dankzij bijzonder handelen van overheden, bedrijven en en leveranciers, wordt de overstap naar een EV bemoeilijkt.

Zo heeft het kabinet besloten dat de financiële voordelen van een EV komen te vervallen. Nu doet netbeheerder Enexis ook een duit in het zakje om de EV minder aantrekkelijk tem maken: ze vinden dat mensen met een EV veel meer mogen gaan betalen. Dat stelt directeur Han Slootweg in een interview met het Algemeen Dagblad.

Huishoudens met eigen laadpaal moeten meer betalen

Nu klinkt dat in eerste instantie heel erg vreemd en opmerkelijk. Vandaar ook het nieuwsbericht. Het is niet zo dat Slootweg alleen operationeel directeur is van Enexis, hij is ook hoogleraar intelligente elektriciteitsnetten aan de TU in Eindhoven. Dan gaan we ervan uit dat hij er (erg) veel verstand van heeft.

Op dit moment betaalt elk huishouden netwerkkosten van 425 euro per jaar. Dat is niet meer van deze tijd, dat moet meer worden voor mensen met een laadpaal. Dat komt omdat het elektriciteitsnet veel zwaarder belast wordt. Tegenwoordig zijn er zat huishoudens met laapalen, zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke. Natuurlijk, die gebruik je zelf, maar je bent natuurlijk wel alsnog aangesloten op het elektriciteitsnet.

Veel hogere kosten

Dat net moet constant worden aangepast en verbeterd. Denk aan dikkere kabels en meer transofrmatorhuisjes. Dat gaat gepaard met kosten en volgens meneer Slootweg kun je die het beste doorberekenen aan de gene die het meeste gebruik maakt van het elektriciteitsnet.

Dus naast een verdubbeling van de kosten van veelgebruikers, wil hi ook de mensen tegemoet komen die nauwelijks gebruiken van het net naast het gewone verbruik van licht en huishoudelijke apparaten. Die mensen kunnen dan de helft betalen. Volgens Slootweg is het niet te verkopen dat beide partijen nu evenveel netwerkkosten betalen.

