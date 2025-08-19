Bovensiepen Zagato lijkt nu nog meer op een BMW

Ze zullen het zelf niet zo leuk vinden, maar het vergelijk moet je maken.

Het was toch wel een grote verrassing, eerder dit jaar op Italiaanse bodem. De gebroeders Andreas en Florian Bovensiepen, zoons van Alpina-oprichter Burkard, onthulden op FuoriConcorso aan het Comomeer de Bovensiepen Zagato. Een gloednieuwe samenwerking met een auto die zijn basis deelt met de BMW M4 Cabrio. Al willen ze van dat laatste niets weten natuurlijk.

Maar die link kun je niet ontkennen. Nu al helemaal niet, want Bovensiepen komt met een carbon pakket voor het model. Ja, nu lijkt het helemaal wel een BMW, met van die M sportpakketjes en M Performance spul.

Koolstof met mate

Het pakket bestaat uit een aantal subtiele accenten. Zo hangt er een carbon splitter aan de voorzijde, lopen langs de zijkant nieuwe carbon skirts en wordt de achterkant voorzien van een carbon diffuser die de brede heupen nog wat extra nadruk geeft. Althans, dat is het idee.

In tegenstelling tot een reguliere BMW, is de Bovensiepen Zagato een maatwerk auto. Kortom, naast zo’n carbon pakketje zijn er echt nog wel persoonlijke wensen mogelijk mocht je die hebben. Als de portemonnee maar getrokken wordt.

Met de onthulling was het niet op een kaartje af te lezen, maar de basis is een M4 Cabrio. Onder de kap de bekende S58, die in deze configuratie goed is voor 611 pk en 700 Nm. Daarmee sprint de auto in 3,3 seconden naar de 100 km/u.

Binnenkant: geen millimeter onaangeroerd

Vanbinnen is de aanpak minstens zo grondig. Het standaard BMW-interieur wordt volledig overgoten met Lavalina-leer.

Dat is niet zomaar een beetje bekleden: Bovensiepen spreekt over 130 uur handwerk, 390 afzonderlijke lederen snijstukken en ruim 1.800 meter garen om alles netjes af te werken. Klanten kunnen kiezen uit 16 verschillende kleuren leer, en wie écht los wil gaan, kan nog eens 45 extra combinaties maken met Alcantara.

Exclusiviteit heeft zijn prijs

Hoeveel dit feestje gaat kosten, laat Bovensiepen vooralsnog in het midden. Maar deze auto aanschaffen in combinatie met al die personalisatiemogelijkheden loopt uiteraard in de tonnen. Met het nieuwe carbonpakket pakt de Bovensiepen Zagato weer een aandachtsmomentje. Heb je wel iets exclusiefs, dat dan weer wel.