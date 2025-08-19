Van foutje in de wasmachine naar nieuwe Bentley Mulliner-kleur

Je moet geen lichte was mixen met donkere was in de wasmachine. Behalve met Ombre by Mulliner

Komt je favoriete t-shirt er opeens in een nieuwe kleur uit de wasmachine omdat je per ongeluk de verkeerde was hebt gemixt. Dat gevoel komt een beetje bij mij naar boven met Ombre by Mulliner. Bentley kiest voor een bonte mix door met een nieuwe programma kleuren met elkaar te mengen.

Alleen hebben we het hier niet over een wasmachine. Maar over 56 uur pure vakmanschap van Bentley. De Britse luxefabrikant heeft namelijk een nieuwe laktechniek onthuld: Ombre by Mulliner. Daarbij loopt de kleur van de auto geleidelijk over van de ene tint in de andere. Nee, dit is geen wrap of een trucje met wat stickers. Gewoon echte lak.

Handwerk met stopwatch

De Ombre-lak is zo complex dat twee laktechnici er ruim 56 uur mee bezig zijn. Het proces begint met twee contrasterende basiskleuren: eentje voor de voorzijde en eentje voor de achterkant. Daarna wordt de overgang laag voor laag opgebouwd met speciaal gemixte verf, zodat een naadloze fade ontstaat. Elke kleur reageert anders tijdens het spuiten, dus de technicus moet voortdurend bijsturen.

De mogelijkheden zijn bewust beperkt gehouden. Niet elke kleurovergang ziet er goed uit. En Bentley wil waarschijnlijk voorkomen dat klanten het merk voor aap zetten met bespottelijke kleurencombi’s.

De Engelsen hebben zelf een selecte lijst samengesteld van combinaties die gegarandeerd vloeiend verlopen. Denk eerder aan haute couture dan aan de kleurwaaier bij je lokale bouwmarkt als je een kleurencombinatie voor de muur thuis uitkiest.

Première in Monterey

De eerste Bentley die met Ombre van de band rolde, was een Continental GT Speed, onthuld tijdens Monterey Car Week bij The Quail. Daar liep de lak van Topaz (lichtblauw) aan de voorzijde over in Windsor Blue aan de achterkant. Het effect is het meest zichtbaar ter hoogte van de flanken, waar de fade de lijn van de achterste wielkast volgt. Ook de velgen doen mee: vooraan Topaz, achteraan Windsor Blue.

Binnen net zo kunstig

In het interieur is er tevens een verloop. Voorin lichte Topaz-leer op stoelen, stuur en dashboard; achterin vervaagt dit naar donker Beluga. Voor de finishing touch is er een Dragonfly-blauwe accentkleur voor stiksels en piping. Verder is de cabine aangekleed met Satin Beluga-panelen.

Wat ooit begon als een one-off persoonlijke opdracht, is inmiddels te bestellen bij Mulliner. Dit is next level two-tone en daar zal Bentley ongetwijfeld ook en next level prijskaartje aan hangen. Bijzonder is het wel.