BMW M carbonpakketjes zijn straks verleden tijd?

Het carbon op het dak en andere plekken op een BMW M moet plaatsmaken voor wat duurzamers.

Het onderscheid tussen een gewone BMW en BMW M is onder meer het carbon dak op de M-producten. Is overigens geen gemeengoed, want sommige M’s hebben een ‘dakje’, wat niet mogelijk is in combinatie met carbon. Maar diverse modellen hebben het wel. En het ziet er supervet uit.

Het is niet alleen sportief, maar ook functioneel. Ik had het op mijn E92 M3 en ik keek er toch elke keer een keertje extra naar. Dat doe je niet met een gewoon dak. Door het dak van carbon te maken verlaag je het zwaartepunt. Het is een simpele gewichtsbesparing, wat de rijeigenschappen van de auto weer ten goede komt.

Slecht nieuws als je de groot fan bent van een carbon dak op een BMW M, want ze stoppen ermee. Het goede nieuws is dat ze een alternatief hebben gevonden.

BMW M gaat van carbon naar vlascomposiet

BMW M introduceert een nieuwe generatie dakpanelen die niet langer van koolstofvezel zijn gemaakt, maar van… vlas. Klinkt misschien als een stap terug, maar volgens de Duitse autobouwer is het tegendeel waar.

In samenwerking met het Zwitserse cleantech-bedrijf Bcomp heeft BMW een natuurlijk vezelcomposiet klaargemaakt voor serieproductie. De uit vlas gewonnen materialen zijn niet alleen lichter en milieuvriendelijker, ze voldoen ook aan de strenge homologatie-eisen voor structurele delen in een auto. Waaronder dus het dak.

Van raceauto’s naar straatauto’s

BMW gebruikt deze bio-composieten al enkele jaren in de racerij. In 2019 maakte het spul zijn debuut in de Formule E-auto’s van BMW Motorsport. Daarna volgden toepassingen in de M4 DTM en de M4 GT4. Sinds 2022 is Bcomp officieel partner van BMW M Motorsport. Tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring zullen de dakdelen van natuurlijke vezels opnieuw de ultieme praktijktest ondergaan in de nieuwe BMW M4 GT4.

De overstap naar natuurlijke vezelcomposieten is er ook eentje in de categorie duurzaamheid. BMW claimt een CO2-reductie van ongeveer 40% bij de productie van zo’n dak, vergeleken met conventionele koolstofvezel. Daarbij komt nog dat vlas biologisch afbreekbaar is en dus minder belastend aan het einde van de levensduur van de auto.

Het vlascomposiet zal daadwerkelijk zijn weg vinden naar toekomstige BMW M-producten. Daar kun je eigenlijk niet over klagen. Het is altijd leuk als zaken uit de autosport naar straatauto’s worden gebracht.

De huidige modellen blijven nog even vasthouden aan het carbon dak, maar uiteindelijk stapt BMW M dus over op vlas. Van een afstandje lijkt het net carbon, maar dat is het dus niet.