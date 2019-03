Boze Gelderlander sloopt X6, huis en nog meer auto’s

Gezellige toestanden in Gendt deze ochtend.

Bijzondere taferelen in het normaal zo rustige Gendt, een dorpje in de provincie Gelderland. Een 56-jarige man ging door het lint en sloopte een huis en meerdere auto’s. De politie spreekt over een conflict in relationele sfeer. Volgens Omroep Gelderland had de man ruzie met zijn ex, de twee zouden gaan scheiden.

Met een shovel zou de 56-jarige serieuze schade hebben aangebracht aan de woning waar zijn ex-vrouw op dat moment verbleef. Een Peugeot Partner, die voor het huis geparkeerd stond, raakte zwaar beschadigd. Het was niet de enige auto die de man gesloopt heeft. Het huis staat op een terrein, waar ook een BMW X6 en een Opel Vivaro op dat moment geparkeerd stonden. De voertuigen werden slachtoffer van het idiote gedrag van de man. In totaal raakten vijf voertuigen op het terrein beschadigd.

Bij zijn acties raakte de man nog gewond ook, zijn ex-vrouw kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Er moest een arrestatieteam ter plaatse komen om de man in te rekenen. Vandaag is de verjaardag van zijn ex. Een dag om nooit meer te vergeten.

Fotocredit: Roland Heitink/Persbureau Heitink