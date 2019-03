Van deze Defender krijgen we het warm

Heet!

Waar de Mercedes G-klasse zicht ontpopt heeft van stoere alleskunner tot degelijke handtas, is de Land Rover Defender altijd een toffe peer gebleven. Een nadeel is dat goede exemplaren een vermogen kosten en dit custom model is daar geen uitzondering op.

Specialist Arkonik heeft de Defender op casual wijze aangepakt en de auto werd recent verkocht voor een bedrag van 145.000 dollar. Een flink bedrag voor een Defender die in de basis uit 1989 komt. De 4×4, die nu onder de naam Neo D110 voortleeft, is deels gemoderniseerd zonder zijn roots te vergeten.

De Defender beschikt over een Zambezi grille, LED-koplamen, LED-achterlichten en 18-inch velgen van Kahn. Verder heeft Arkonik de auto van een setje BFGoodrich T/A KO2 voorzien. Niet alleen het brute uiterlijk spreekt aan, ook vanbinnen is het fijn vertoeven. Nieuwe lederen stoelen met een racy-afwerking geven de indruk dat het lekker zitten is in de Defender. Er is een nieuw stuurwiel gemonteerd van hout, terwijl de rest van het interieur nog het 1989-gevoel oproept.

Arkonik installeerde een Pioneer-geluidssysteem, een 12V-aansluiting en een USB-poort om je mobiele apparaat op te laden. Een zonnedakje en moderne airconditioning konden uiteraard niet ontbreken. Er ligt geen dieselmotor in het vooronder. In plaats daarvan koos Arkonik voor een 3.5-liter grote benzine V8.