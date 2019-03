Miami Blue Golf GTI kost je bijna 60.000 euro

Weer eens wat anders?

Bij de woorden ‘Golf GTI‘ is de kleur blauw zo’n beetje het laatste wat in je opkomt. Een Golf GTI scoor je in het rood en een Golf R in het donkerblauw. Althans, dat is de logische gedachtengang kijkende naar de historie van beide modelvarianten.

Er zijn altijd mensen die het net even anders doen. Kijk maar naar deze Golf. Het gaat hier om een nieuwe GTI, geleverd in de bekende Porsche-kleur Miami Blue. De hete hatch komt uit Duitsland, maar heeft volgens diverse occasionsites nog geen eerste eigenaar gekend.

Of de kleur past bij een auto zoals deze is persoonlijk. Volkswagen voorziet de GTI altijd van rode details en dat oogt nu wat vreemd in combinatie met de blauwe kleur. Kijk bijvoorbeeld naar het rood in de grille, de badges, de remklauwen en de stoelen.

Een unieke kleur komt met een unieke prijs. De Nederlandse aanbieder vraagt maar liefst 58.490 euro voor de hatchback. Een smak geld voor een GTI Performance met 245 pk op de voorwielen. In Nederland heeft een nieuwe GTI een vanafprijs van 42.764 euro. Je kunt de advertentie hier bekijken.