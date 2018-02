Boze reacties na onthulling politie-Tesla Model X

"Wie gaat dat betalen?!".

De betrekkingen tussen Nederland en Canada geen eeuwen terug. Na de Tweede Wereldoorlog vertrokken veel Nederlandse families naar het Noord-Amerikaanse land en dat Nederlandse temperament is terug te vinden in een recente Facebook-post van de politie in Ontario.

Wij Nederlanders zeuren al gauw als er dure aanschaffen worden gedaan ‘van onze belastingcenten’, maar in Canada kunnen ze er ook wat van. Een Canadese politiechef maakte via Facebook bekend dat zijn korps een Tesla Model X gaat onthullen op de Canadian International AutoShow.

Zonder enige context stroomden veel boze reacties binnen. ‘Waarom zo’n dure Tesla?’, Wie betaalt dit?’ en ‘Hoeveel hebben jullie moeten lenen om dit te kunnen veroorloven’? Niet geheel onterechte vragen, al ligt de context, zoals wel vaker, geheel anders.

De politiechef voelde het nare sfeertje in de reacties hangen en kwam met tekst en uitleg. De Tesla Model X is afkomstig van een particulier, die de elektrische auto voor de show uitleende aan het politiekorps van Ontario. Met de Model X wilde het korps aandacht vragen voor de politiestand op de beurs en mensen laten zien dat de toekomstige vloot de elektrische kant op zal gaan. Na afloop van de show zal de auto worden ontdaan van zijn politiepak en worden teruggegeven aan de particulier.

Overigens waren niet alle reacties puur gal. Veel Canadezen reageerden positief op de Tesla en vonden het een aanwinst voor het wagenpark van de politie. Dat laatste gaat dus niet gebeuren. Er zijn landen waar de politie wél echt met Tesla’s surveilleert. Onder meer in sommige steden in de Verenigde Staten en in Luxemburg kunnen politie-Tesla’s worden gespot.