Zie hier, de állerlelijkste Lamborghini Veneno ooit

Net als de Miami zon, branden ook mijn ogen bij het zien van deze wagen.

De Lamborghini Veneno is een bijzonder zeldzaam verschijnsel. Lamborghini produceerde in totaal twaalf stuks, waarvan er slechts drie met een dak geleverd werden. In tegenstelling tot de McLaren Senna staat de Veneno niet bekend om zijn geniale wegligging. Niet omdat het uitermate aerodynamische design geen effect heeft, maar omdat de twaalf exemplaren veelal de voorkeur geven aan drukke straten, in plaats van het circuit.

Dit bleek maar weer toen er recentelijk plaatjes op het internet verschenen van een in Miami gespotte Veneno. Het desbetreffende exemplaar komt je misschien bekend voor. De Veneno behoorde ooit toe aan de vice-president van Equatoriaal-Guinea, maar werd eind 2016 ingenomen nadat aan het licht kwam dat hij de auto’s had gekocht met geld van de staat.

Inmiddels heeft de Veneno een nieuwe eigenaar, maar ook bij hem lijken zijn financiën niet in proportie te zijn met zijn smaak. De Veneno is nog even afgrijselijk als voorheen. Voordat ik de specificaties doorloop, wandel ik nog snel even naar het toilet om aldaar mijn maaginhoud door te spoelen.

Goed, de Lamborghini Veneno heeft een 6,5-liter V12 die om en nabij de 750 pk produceert. Wanneer juist ingezet, schiet de duivelse krachtbron je in 2,9 seconden naar de 100 km/u. Zijn top vinden we pas bij de 355 km/u. De joekel weegt met 1.490 kg ongeveer evenveel als de Toyota Supra, die we binnenkort mogen begroeten.

Als het niet aan de prestaties van de auto lag, kon ik er met mijn hoofd niet bij dat de Veneno enkele miljoenen euro’s waard was.