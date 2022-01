Brabantse YouTuber koopt Audi RS6 van drie ton

Je hoeft als Brabander heus geen wiet te kweken om een dikke Audi te kunnen kopen. Je kunt ook gewoon ongein uithalen op YouTube.

Op een of andere manier hebben YouTubers allemaal dezelfde smaak qua auto’s. Vooral dikke Audi’s en Lambo’s (ook dikke Audi’s dus) doen het goed. Deze week is er weer een populaire YouTuber die zichzelf trakteert op een typische YouTuber-auto.

Het gaat om Giel de Winter. Voor de boomers die woonachtig zijn onder een steen: hij is bekend van StukTV. Dit begon als drie kwajongens die wat kattenwaad uithaalden. Inmiddels zijn het nog steeds drie kwajongens, maar wel met 2,65 miljoen abonnees.

En wat doe ja als succesvolle YouTuber? Precies, dan koop je een dikke Audi. Giel had eerst al een Audi Q8, maar is nu voor een Audi RS6 gegaan. En dan niet de eerste de beste RS6, maar een Abt RS6-R. Van deze gekietelde RS6 worden er ‘maar’ 125 gebouwd.

Een reguliere RS6 is allesbehalve underpowered met 600 pk, maar Abt doet daar nog eens 140 pk bovenop. Helemaal nergens voor nodig natuurlijk, maar dat is in de YouTube-wereld sowieso geen criterium. Minstens zo belangrijk: het uiterlijk van de RS6 is flink aangedikt met allerhande carbon fiber goodies.

Daar hangt wel een bijzonder stevig prijskaartje aan. De nieuwprijs van deze Audi RS6-R is – hou je vast – €333.848. Voor de goede orde: dat is bijna het dubbele van de vanafprijs van een reguliere RS6. Nu zal Giel er vast een stuk minder voor betaald hebben, want er met 21.800 km is de kop er al af. En als YouTuber met een megabereik heb je natuurlijk ook een goede onderhandelingspositie.

Hoewel Giel duidelijk een Audi-man is, kan hij een leuke BMW trouwens ook wel waarderen:

Foto’s: VD Akker