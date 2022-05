Brabus 900 Crawler: bizarre off-roader met 900 pk

Met een 900 pk sterke off-roader kun je heel leuk buitenspelen.

Brabus bouwt een heel breed scala aan voertuigen, maar er is wel een rode draad. Ze hebben bijna allemaal 800 of 900 pk. Of het nu een Maybach GLS is of een boot. Wat dat betreft is het geen verrassing dat de nieuwste creatie van Brabus ook 900 pk heeft. Maar dit apparaat is wel een stukje extremer dan wat we gewend zijn van Brabus.

Omdat Brabus 45 jaar bestaat hebben ze iets heel bijzonders gebouwd, namelijk een knotsgekke off-roader: de Brabus 900 Crawler. Op basis van de neus en de achterlichten zou je denken dat het een zwaar verbouwde G-klasse is, maar nee, dat is niet het geval.

In plaats daarvan heeft Brabus gebruik gemaakt van een zelf ontwikkeld buizenframe. Ze hebben er dus serieus werk van gemaakt. Dankzij portaalassen heeft de auto een bodemspeling van maar liefst 53 cm.

De Brabus 900 Crawler is gebouwd in buggy-stijl, dus je wordt blootgesteld aan de elementen. Uiteraard is er wel een rolkooi, want de kans dat je hiermee over de kop gaat is aanwezig. Ook is er een dakje, maar dat is vooral om te zorgen dat de inzittenden in de schaduw zitten. Dat zijn er trouwens maximaal vier.

De Brabus 900 Crawler is wel een stuk groter dan de gemiddelde buggy. Het apparaat is 4,62 meter lang, 2,1 meter breed en 2,3 meter hoog. Met 2.065 kg is het daardoor niet echt een verdergewicht.

Gelukkig heb je meer dan genoeg power. Brabus heeft namelijk hun 4,5 liter biturbo V8 in de Crawler gehangen. Je weet wel, dat blok dat gebaseerd is op de 4,0 liter AMG V8. Zodoende komt deze off-roader uit op 900 pk. Het koppel bedraagt 1.050 Nm.

Uiteraard wordt dit vermogen verdeeld over vier wielen. Een sprintje van 0 naar 100 km/u is mogelijk in een luttele 3,4 seconden. Terwijl je gewoon met je snufferd in de wind zit. De topsnelheid van 160 km/u is iets minder spectaculair, maar dit is natuurlijk ook geen auto voor de Autobahn.

Sterker nog: daar mag deze Brabus 900 Crawler überhaupt niet komen. Dit ding is namelijk niet straatlegaal. Jammer maar helaas. Dit is puur een speeltje voor mensen die toevallig een hele grote zandbak in hun achtertuin hebben. Een Arabier bijvoorbeeld.

Brabus bouwt maar 15 stuks van de 900 Crawler, dus op is op en weg is pech. Daarom hangt er ook een bijzonder stevig prijskaartje aan. Brabus vraagt er €749.000 voor en dat is exclusief belastingen.