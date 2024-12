Max Verstappen over Pérez: ”Hij is geen idioot”

Al geeft Verstappen wel toe dat het af en toe beter had gekund.

Het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez was afgelopen seizoen gigantisch en de cijfers liegen er niet om. Als je het puntenaantal tussen de twee coureurs van ieder team bij elkaar optelt, kom je nog niet aan het verschil van 285 punten tussen Verstappen en Pérez. Toch heeft de Mexicaanse tweede viool het niet verkeerd gedaan volgens Verstappen.

Inmiddels zouden de Red Bull-leiding en Pérez al een evaluatiegesprek hebben gehad. Ik had dan ook verwacht dat een verlenging of ontbinding van Pérez’ contract nu wel bekend zou zijn. We houden de updates vanuit Red Bull voor je in de gaten. Natuurlijk wordt ook Verstappen gevraagd of hij al weet of er een toekomst binnen RB is voor zijn teammaat. “Ik weet het niet, dat is aan het team”, laat Max Verstappen weten.

Verstappen: ”Hij is geen idioot”

Als het aan de viervoudig wereldkampioen ligt, mag Pérez het prima nog een jaar proberen. “Ik heb altijd heel goed met Checo kunnen werken en hij is een geweldige gast. Het is heel bijzonder om een teammaat als hem te hebben, die altijd heel goed en ook een aardige kerel is geweest.” Altijd goed geweest? Natuurlijk, als je negen races op rij niet verder komt dan P7, noem je dat ‘goed’.

Nee, volgens Verstappen zijn wij, de media, wat te hard voor die arme Mexicaan. Verstappen: “Ik werk ieder weekend met hem, week in, week uit. Ik vind dat men heel hard voor hem is geweest. Natuurlijk waren er weekenden die beter hadden gekund, maar soms was men wel heel hard voor hem. Hij is geen idioot.” Zou Verstappen dat ook gedacht hebben na de kwalificatie voor de GP van Monaco van 2022?

De wereldkampioen vervolgt: “Hij werd altijd gezien als een geweldige coureur. Het was zwaar, maar dat gold voor iedereen in het team doordat de auto soms heel lastig te besturen was.” Daar willen we nog wel in mee. Ook in de handen van Verstappen luisterde de Red Bull niet altijd naar de commando’s van zijn bestuurder.

Maar laten we eerlijk zijn: Pérez heeft zijn kans gehad. Het is tijd voor een frisse wind. Iemand moet straks namelijk Verstappen opvolgen als kopman bij Red Bull Racing.

Bron: The Race