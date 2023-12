Brabus B30 GLC: voor de bescheiden SUV-rijder

Vind je een GLC 63 AMG een beetje overkill? Dan is deze Brabus B30 de auto die je moet hebben.

Als je een snelle GLC wil kun je voor de GLC 63 AMG gaan, maar daar is lol een beetje vanaf. Die heeft namelijk net als de nieuwe C 63 geen dikke V8 meer, maar een vierpitter. Hij is sneller dan ooit, maar heb je nu echt 680 pk nodig in een Mercedes GLC…?

Het antwoord is natuurlijk nee, dus daarom kun je ook prima voor een wat bescheidener alternatief gaan. Een Brabus B30. Dit is gewoon een eenvoudige GLC 300, maar dan gekieteld door de bekende tuner uit Bottrop.

Waar een GLC 300 standaard goed is voor 258 pk en 400 Nm koppel, heb je met de Brabus B30 300 pk en 450 Nm tot je beschikking. Deze cijfers hebben we eerder gehoord, want Brabus levert deze module ook voor de C 300. Zoals collega @willeme toen al opmerkte, heb je met deze upgrade een lekker vlotte auto, zonder dat je meteen een torenhoog verbruik hebt.

Je kunt er uiteraard voor kiezen om alleen de motor wat meer pit te geven, maar Brabus levert ook nog een bijpassende look. Deze bestaat uit carbon opzetstukken voor de voor- en achterbumper en een carbon spoiler. Verder heb je de keuze uit een heel assortiment aan Brabus-velgen, zoals de afgebeelde Monoblock Z’s.

Het interieur kun je ook nog meepakken, met verlichte Brabus-logo’s op de dorpels, Brabus-pedalen en Brabus-vloermatten. Op die manier kun je ook aan je passagiers laten zien dat je geen gewone GLC rijdt, maar in een Brabus B30.

Écht bescheiden mensen kiezen dus alleen voor de powermodule, maar ook het totaalpakket is nog vrij subtiel. In ieder geval subtieler dan de AMG. En je bent ook goedkoper uit. Als je voor de hele mikmak gaat betaal je in Duitsland €13.940,95. Is alleen de powerupgrade voldoende? Dan ben je al voor €2.368,10 klaar.