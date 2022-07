Brabus B30 rijdt makkelijk 1 op 14, heeft 3 jaar garantie

Man, het is bijna verstandig om zo’n Brabus B30 te gaan rijden!

Afgelopen week konden we je verblijden met een hele dikke Brabus diesel station op basis van de nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse. Die auto is wellicht een beetje erg specifiek. Diesel is lang niet voor iedereen relevant meer anno 2022. Dat niet alleen, durf jij nog te investeren in zo’n nieuwe zelfontbrander?

Daarnaast zijn er bij Mercedes-Benz nog heel veel liefhebbers van de traditionele sedan. Waar Audi een typisch ‘stationwagon’-merk is, is dat bij Mercedes-Benz meer 50-50 (alhoewel we hier niet de keiharde aantallen voor onze neus hebben om die uitspraak te kunnen staven.

Brabus B30 4Matic sedan

Enfin, naast de dikke diesel station heeft Brabus ook een dikke benzine-sedan, de Brabus B30. Dat is een product van de tuningsdivisie van brabus, niet die divsie die de fabrikantenstatus heeft.

Dat heeft als nadeel dat er geen extreme prestatiewinst is, maar als voordeel dat de kosten ook niet stratosferisch zijn.

Net als bij de Brabus D30 heeft de Brabus B30 een powermodule die turbodruk, inspuiting en ontsteking regelt. Bij echte chiptuning wordt de complete ECU herschreven, in dit geval is het een bypass-module.

Dit zie je vaker bij nieuwe auto’s. Je kunt het eenvoudig afkoppelen en overzetten op een andere auto. Ook lekker: de garantie blijft gewoon behouden, iets dat met ‘echte’ chiptuning nooit het geval is. Sterker nog, Brabus geeft 3 jaar garantie, 1 jaar meer dan Mercedes-Benz zelf geeft.

Aangenaam verbruik

De Brabus B30 heeft een 2.0 viercilinde turbo die standaard goed is voor 265 pk en 400 Nm. Dat is na de installatie van de BRABUS PowerXtra B30-module precies 300 pk aan vermogen en 450 Nm aan koppel.

Met zoveel koppel heb je eigenlijk geen diesel meer nodig. Qua verbruik ook niet, want dat blijft min of meer gelijk: 1 op 14,7! Met een Brabus! Qua prestaties heb je niets te klagen. De Brabus B30 sprint van 0-100 km/u in 5,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Dat min of meer hangt af of je ook de velgenset erbij aanschaft. Bij de D30 waren ze nog 19 inch groot, nu is het maar liefst 20 inch! Ze zijn 8,5J x 20 rondom. Er zijn twee bandenmaten goedgekeurd volgens Brabus: 225/35 20 of 255/30 20.

Brabus vindt dat wel dat je moet kiezen voor Continental, Pirelli of Yokohama. Omdat platte banden met grote wielen er een beetje gek uitzien op een niet-verlaagde auto, zijn er verlaginsveren beschikbaar die de auto zo’n 2 tot 3 centimeter verlaagt.

Verder zijn er diverse onderdelen om het uiterlijk dikker te maken. Denk aan de sportuitlaat, Brabus-badges en een spoiler die daadwerkelijk lift vermindert. Ook in het interieur kun je diverse onderdelen bestellen zoals een Brabus-mattenset of sportpedalen.

Meer lezen? Check hier onze Brabus-special!