Mercedes-AMG GLC Coupé is nieuw en alleen maar vierpitters

Geen brullende achtcilinder voor de nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé.

Na de recente facelift voor de Mercedes-AMG GLC is het nu de beurt aan de GLC Coupé. Een vergelijkbaar recept voor de auto met een aflopende daklijn. Er zijn legio mensen die walgen van deze carrosserievorm, maar hey: het verkoopt. En dus gaat Mercedes op een vrolijke noot door met dit soort apparaten. De GLC Coupé, de non-AMG, werd begin dit jaar al voorgesteld. Meer informatie over de reguliere motoren, praktische info en het interieur lees je vooral in dat artikel.

Is het uiterlijk niet controversieel, dan is het wel de aandrijflijn. Komen we zo later op terug. Je herkent de facelift aan zijn nieuwe snoetje en achterlichten. De belangrijkste wijzigingen voor elke dag tref je terug in het interieur. Met een groot centraal aanraakscherm en een standaard AMG Performance stuurwiel. Ook standaard zijn stoelen van nappa leder met een AMG-sausje, optioneel kun je kiezen voor de AMG performance stoelen.

Twee smaakjes

Er zijn twee smaakjes om uit te kiezen. Er is de instapper, dat is de GLC 43 4MATIC Coupé. En het topmodel, de GLC 63 S E Performance coupé. Voorheen was de de 43 een zescilinder en de 63 een achtcilinder. Het controversiële waar ik het al over had is dat het nu beiden een viercilinder betreft. Al dan niet met hulp van een elektromotor.

De GLC 43 haalt 421 pk uit een tweeliter viercilinder turbomotor. Het blok dat we al jaren kennen van de Mercedes-AMG A45 S. De vierpitter sprint in 4,8 seconden naar de honderd. De top is elektronisch begrensd op 250 km/u.

Het topmodel dan, de GLC 63 S E Performance coupé. Dit is in tegenstelling tot de 43 een plug-in hybride. De SUV heeft een systeemvermogen van 680 pk en 1.020 Nm aan koppel. 476 pk is afkomstig van de benzinemotor en 204 pk van de elektromotor. De GLC 63 S sprint in 3,5 sec naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 275 km/u.

Aan boord zit een kleine accu van 6,1 kWh. Deze batterij kan met een max van 3,7 kW opgeladen worden. De focus ligt op performance en niet op elektrisch rijden. De actieradius van 12 kilometer is dan ook verwaarloosbaar. Op een koude winterse dag is daar misschien nog 6 km over in de praktijk. Kortom, je moet deze AMG niet kopen omdat je zo graag elektrische kilometers maakt.

Edition 1

Met de marktlancering van de nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé trekken de Duitsers ook weer een Edition 1 uit de kast. Deze variant komt standaard met een aantal extra’s. De Edition 1 is verkrijgbaar in de kleur graphite gray magno of silver magno. Verder herken je deze editie aan zijn matte 21 inch velgen en geel gespoten remklauwen. Verder is de eerste editie onder meer uitgerust met het AMG aerodynamics package, AMG Exterior Night package I en AMG Exterior Night package II. Oftewel: het wat zwart is moet zwart blijven pakket.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend van de nieuwe Mercedes-AMG GLC Coupé. Volgen ongetwijfeld op de korte termijn.