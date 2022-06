Brabus maakt dikke diesel station: smullen!

Helemaal niet ‘in’ anno 2022 , maar wel lekker. De dikke Brabus diesel station mag er zijn!

Om meteen even met de deur in huis te vallen: ondergetekende kan een diesel station wel waarderen. De combinatie van praktische auto met een acceptabel verbruik en heel veel koppel, is een prettige. Niet eentje waarvan je droomde toen je jong was, maar het is lekker om er eentje voor de deur te hebben staan.

Dit autotype is echter compleet uit de gratie. De stationwagon heeft het enorm zwaar ten opzichte van de crossover. Daarbij is de rol van de zelfontbrander eigenlijk uitgespeeld anno 2022. Zeker als het een extra dikke station betreft. Audi verkoopt geen diesel stations meer in Nederland, Mercedes gaat in 2030 met Estates stoppen en de BMW M550d Touring is er helaas niet meer.

Dikke Brabus diesel station

Maar vandaag is er een kleine opleving uit Bottrop. Het gaat om de Brabus C-Klasse D30 T-Modell. De basis van die auto is de Mercedes-Benz C300d Estate (S206 generatie). Dat is van zichzelf een vrij potige auto.

De motor is goed voor 265 pk aan vermogen en 550 Nm aan koppel. Daarmee kun je standaard al in 5,7 seconden naar de 100 km/u sprinten, terwijl de topsnelheid is afgeregeld op een Autobahn-fähige 250 km/u.

Dankzij de BRABUS PowerXtra D30-kit stijgt dat vermogen aanzienlijk. Dankzij de externe module (de ECU blijft onaangeroerd) heb je 310 pk tot je beschikking en 600 Nm! Daarmee kun je in 5,6 seconden accelereren naar de 100 km/u. Niet verkeerd.

Wel benadrukt Brabus dat de meeste winst behaald is met de tussensprints dankzij het enorme koppel van 600 Nm. Brabus ging voor driveability en betrouwbaarheid met de PowerXtra D30-kit. De fabrieksgarantie blijft dan ook behouden.

Lekker dik

Qua aankleding is alles lekker decent dik. De basis voor deze dikke Brabus diesel station is de C300d, die is al standaard voorzien van het AMG-sportpakket. Brabus doet er een schepje bovenop, maar vrij decent.

Er is een extra flapje aan de voorzijde, in de neus staat een ‘B’ en natuurlijk ‘Brabus Monoblock Z’-wielen gemonteerd, in dit geval 19 inch groot. Aan de achterzijde zijn er vier prominente ronde uitlaten. De auto staat wat lager middels Brabus-verlagingsveren.

Alle onderdelen voor deze dikke diesel station van Brabus kun je bestellen bij Brabus. Ondanks dat Brabus óók een fabrikant is, is dit gewoon een ‘getunede’ Mercedes. Je kunt gewoon kiezen welke onderdelen je wil en deze laten monteren op jouw auto.

Dat kan ook gewoon achteraf als je al een C300d Estate hebt. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken niet op lage bedragen. Brabus is minimaal Mercedes-kwaliteit en dat kost altijd een lieve duit. Maar hey, dan heb je wel een uitstervend auto type!

