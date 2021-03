Koop de dikste G-Klasse van Nederland op Marktplaats - Autoblog.nl

Voor als het een onsje meer mag zijn: de dikste G-Klasse van Marktplaats is een flink dikke.

Mercedes en hun G-Klasse scoren nog steeds erg goed. De meest opzichtige SUV van het merk is de grootste middelvinger die je kunt geven, helemaal als AMG G63. De goede oude zeecontainer scoort zelfs best prima in ons land, ondanks het prijskaartje van 262.878 euro.

Occasion

Je kunt ook even de occasionsites aanzwengelen. Op Marktplaats duikt echter een G-Klasse op die je juist moet hebben als het ietsje meer mag zijn. Meer luxe, meer sportiviteit en meer opzichtigheid. De G-Klasse in kwestie is eentje die aangepakt is door Brabus.

B700

Het gaat om een Brabus B700, de versie met 700 pk uit een herbouwde V8. De advertentie heeft het nog steeds over ‘G63 AMG’ en ‘585 pk’, maar als dit een echte Brabus is dan zijn die getallen onjuist. Brabus bouwt namelijk de auto om als nieuw model, met eigen VIN-nummer. Het is dus geen G63 meer, ook al vormt die auto de basis. Ook de V8 zou dus 700 pk moeten leveren. Dat even terzijde.

Putdeksels

Wat de dikste G-Klasse van Marktplaats wél leuk maakt is de enorme velgen van het model putdeksel. Deze Brabus Monoblock-velgen in het chroom passen perfect bij een Maybach, maar op een G-Klasse leunt het toch tegen kitsch aan. Uniek is het in ieder geval.

Kleur

Het exterieur is verder trouwens vooral zwart. Mocht dat je niet storen, dan is er binnen in de dikste G-Klasse van Marktplaats een kleurrijke verrassing te vinden. De bekleding is namelijk tweekleurig met zwart en rood. De inleg in bijvoorbeeld de middenconsole is daarentegen koolstofvezel. Het is geen explosie van rood, maar wel prominent aanwezig. Stiekem best fraai.

Het is één van die auto’s die je gaaf vindt voor de vreemdste redenen. Mocht dat jouw ideaalbeeld zijn van een auto, dan mag je diep in de buidel tasten. De dikste G-Klasse van Marktplaats is tevens de duurste en kost 309.950 euro. Je zak geld achterlaten kan op de advertentie van de Brabus B700.