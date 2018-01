Aston Martin DB11 terug naar dealer, met dank aan Daimler

Foutje bedankt!

In het najaar van 2017 werd bekend dat Daimler een grote terugroepactie op touw ging zetten. Dit had te maken met de airbag in het stuurwiel. Kabelbreuk kan ervoor zorgen dat de airbag spontaan ontploft in het gezicht van de bestuurder. Incidenten hadden helaas al plaatsgevonden en meer dan een miljoen auto’s van het merk Mercedes werden teruggeroepen. Ook in Nederland kregen diverse Mercedes-rijders een brief op de mat met een uitnodiging.

Daimler levert onderdelen van stuurwielen niet alleen naar eigen merken, maar tevens aan andere autofabrikanten. Onder meer Aston Martin en Nissan. De Japanse autofabrikant had al een terugroepactie voor Infiniti afgeroepen en nu is bekend geworden dat ook Aston Martin met een dergelijke actie komt. De Britse autobouwer roept alle exemplaren van de DB11 (rijtest) terug. Het gaat om 3.873 exemplaren van de DB11, aldus Reuters. De GT is sinds 2015 in productie.

Aston Martin-eigenaren krijgen van de dealer bericht over de actie. De fix zal kosteloos uitgevoerd worden en neemt hooguit twee uurtjes in beslag.

Foto: een Nederlandse DB11 via @carsbycasper op Autojunk