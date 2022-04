Jos vond lappen Hamilton ‘mooi om te zien’

Hahahhaa. Gniffel. Jos vond het lappen op Hamilton mooi om te zijn. Wij vonden dat ook.

De de afgelopen race – de GP van Emilia Romagna 2022 – gebeurde er iets bijzonders. Lewis Hamilton werd namelijk op een ronde gezet door Max Verstappen.

Hamilton had – zover wij weten – geen schade, ziekte of andere obstakels dan alleen de Mercedes W13. Zelfs de Britse roddelpers smulde ervan.

Jos vond lappen Hamilton mooi

Wie er ook van smulde was Jos Verstappen. Dat laat Jos Verstappen weten via zijn column:

Ik vond het eerlijk gezegd ook mooi om te zien dat hij Hamilton op een ronde kon zetten, na wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Hamilton had het heel lastig, terwijl zijn teamgenoot George Russell beter in balans leek. Het gebeurt niet snel dat je de kans krijgt om een Mercedes op een ronde achterstand te rijden. Jos Verstappen, via Verstappen.com

De actie van verstappen op Hamilton lijkt een beetje symbool te staan voor de aftakeling van de 37-jarige coureur die voor het eerst in 8 jaar géén dominante auto heeft. Jos Verstappen wijst er ook even fijntjes op dat George Russell in exact dezelfde auto gewoon naar een vierde plaats wist te rijden.

Volgens Jos komt dat door ‘een betere balans’. Of het nu gaat om een betere balans van de coureur of de auto, laat Verstappen Sr. niet weten.

Subtiel

Jos Vertappen is nog erg subtiel. Red Bull-adviseur en juniorenscout Helmut Marko opperde al dat Hamilton beter met pensioen had kunnen gaan. Ook die opmerking leverde weer voldoende reacties op. Lang leve het internet.

Het geeft in elk geval aan dat het gezegde ‘je bent zo goed als je laatste wedstrijd’ weer op gaat. Het is duidelijk dat Mercedes alsnog de derde auto van het veld heeft. Daarnaast komen er voor Miami (de eerstvolgende race) een paar flinke upgrades aan. Dus Hamilton zal absoluut nog wel een paar podiumplekken veroveren dit seizoen #stillirise.

