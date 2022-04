ABT RSQ8 Signature Edition: veel pk én garantie

De ABT RSQ8 Signature Edition heeft veel power. En een hilarisch persbericht.

Van meer vermogen auto wordt een auto niet altijd beter. Dat is een zin die @Wouter nog nooit heet uitgesproken. Integendeel, volgens hem wordt elke auto juíst beter van meer vermogen. Dat zal dus ook met gelden voor deze ABT RSQ8 Signature Edition.

Want die heeft namelijk meer, veel meer vermogen. Voordat we naar de specificaties gaan, willen we je even graag laten weten wat het persbericht ons vertelt.

Hilarische kletspraat

Want de waarheid moet je er geregeld uitfilteren, maar in dit geval weten de rode broeken van ABT enorm hilarische kletspraat te produceren:

The RS Q8 is the top model in Audi’s Q series. Sporty performance, combined with the elegance of a premium SUV coupé, characterises the vehicle with the four rings. Het hilarische persbericht van ABT Sportsline

Sportief en elegant. Niet direct iets dat je verwacht bij een 2.300 kg zware mastodont. Ook hun motto ‘From the racetrack to the road’ is hilarisch. Oh ja, de auto is volgens Abt ook ’tijdloos’. Wie zei dat Duitsers geen humor hadden?

Maar ook, genoeg gelachen. Want wat is de ABT RSQ8 Signature Edition? Het is in eerste opzicht een heel bijzondere auto. ABT Sportsline gaat er namelijk maar 8 per maand van produceren. Na 96 stuks zullen ze stoppen. Dat getal is niet zomaar gekozen, want ABT werd opgericht in 1896.

Motor ABT RSQ8 Signature Edition

In technisch opzicht is de motor identiek aan die van de Johannes Abt Signature Edition van de RS6. je krijgt dus het ABT Power R-pakket op je ABT RSQ8 Signature Edition. Er zijn nieuwe turbo’s, intercoolers, externe ECU en een sportuitlaat met vier eindpijpen met diamater van 105 mm.

De V8 levert nu 200 pk en 200 Nm extra. Dat betekent dus 800 pk en 1.000 Nm. Daarmee kun je in 3,2 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid bedraagt 315 km/u.

De bodykit van de ABT RS-Q8 Signature Edition is een hoogtepuntje. Althans, voor de mensen die daarvan houden. Deze ‘Signature Carbon Bold’-kit bestaat uit een hele hoop extra carrosserie-delen.

Volgens ABT is het getest in de windtunnel en werkt het ook naar behoren. Dan zijn er 23 inch grote gesmede velgen. Bij een Van der Valk-restaurant maken ze er een zespersoons tafel van, bij ABT monteren ze er 295/35 R23 banden omheen.

Ten slotte is daar ook het interieur. Dat wordt ook helemaal aangepakt. Er zijn nieuwe stiksels, meer alcantara, andere sierlijsten en ga zo maar door. Prijzen zijn nog niet bekend, maar je zult waarschijnlijk we een beetje lekkere eredivisie-transfer naar het linkerrijtje moeten maken dit jaar.

