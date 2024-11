Ford grijpt in door tegenvallende vraag elektrische auto’s

De fabriek van Ford in Keulen krijgt met maatregelen te maken: reden, een tegenvallende vraag naar elektrische auto’s.

Niet alleen Volkswagen draait aan de knoppen in Duitsland. Ook Duitsers die werkzaam zijn in de fabriek van Ford in Keulen gaan iets merken. Ford verkoopt veel minder elektrische auto’s dan het zelf had verwacht. Daarom wil het merk de werktijden in de fabriek in Keulen verkorten.

Het is niet zo drastisch op zijn Italiaans, dat de productie stilgelegd moet worden om dat niemand de auto’s koopt. Maar ingrijpen moet het merk wel, anders komen dealers met voorraden te zitten die ze vervolgens niet kwijtraken.

Medewerkers hoeven niet meteen het ergste te vrezen. Ford wil namelijk gebruik maken van een Duitse regeling, waarbij de overheid bijspringt. De fabrieksmedewerkers behouden daardoor hun baan en salaris. De Duitse overheid zal een deel van het salaris voor hun rekening nemen.

Het is de zoveelste indicatie dat elektrische auto’s het niet zo goed doen als merken hopen. Volkswagen heeft voor het eerst in de geschiedenis een fabriek moeten sluiten. Fiat heeft dit jaar maandenlang de productie van de 500e gestaakt. Nu is het Ford die ingrijpt in de fabriek in Keulen, waar de elektrische Capri en Explorer van de band rollen.

Beide modellen waren in samenwerking met de Volkswagen Group ontwikkeld. Zowel de Explorer als de Capri delen ingrediënten die we kennen van een auto als bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4. Op deze manier kon Ford op een goedkopere manier nieuwe elektrische auto’s lanceren. Maar dan moeten mensen ze wel kopen.

Dat laatste verloopt nog niet lekker genoeg, waardoor Ford genoodzaakt is in te grijpen in de fabriek in Keulen. Het zijn wat dat betreft geen leuke tijden om medewerker te zijn van een autofabriek in Europa. De verkoop van volledig elektrische auto’s in ons continent is dalende, waardoor fabrikanten moeten ingrijpen. (via ZDF.de)