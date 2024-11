Je mag niet aan een roze olifant denken bij het zien van Brabus Range Rover

Nee, we zeiden dat je juist niet mag denken… weet je wat, laat maar, aan roze moet je toch wel denken met deze Brabus ‘Peetch’.

Brabus had jarenlang een obsessie met zwart. Vrijwel alles wat ze uitbrachten was zwart. Heel af en toe een grijze Maybach tussendoor en dan weer zwart, zwarter, zwartst. Alles zwart maken is betrekkelijk makkelijk, want tegenwoordig is toch al het merendeel van een auto zwart. Alles een andere kleur maken, zoals vuilniszakkengrijs, da’s lastiger.

Brabus Peetch

Toch doet Brabus ook andere kleuren. En dan is je inhouden ook niet makkelijk. Denk maar aan de Porsche ‘Peetch’. Tsja, de kleur van een perzik is op zijn minst een beetje smaakgevoelig. Kennelijk slaat het aan, want de Peetch-familie wordt uitgebreid met een andere auto.

Brabus Range Rover

Tsja. Het recept is dus wel bekend. Alleen de roze kleur wordt nog ietsje prominenter op de Range Rover vanwege de enorme 24 inch pannenkoekvelgen. Vroegâh dacht je bij een Brabus met zulke velgen aan een Maybach, maar nu denk je dus aan deze roze olifa… chips, weer mislukt.

Grappig genoeg rept de Duitse tuner geen woord over de technische basis van het tweetal, dus de Porsche heet ‘Brabus 900’ en de Range Rover ‘Brabus 600’. De technische basis is de Range Rover P530, waar de upgrades ietwat binnen de perken zijn gehouden. De ‘Rover krijgt namelijk 600 pk, 70 meer. 800 Nm is dan wel weer lekker fors. Het zorgt voor een sprint van 4,5 seconden naar 100.

En ja, net als bij de andere Brabussen (Brabi?) beperkt het roze thema zich niet tot het exterieur, onderhuids gaat het gewoon verder. Errug, eh, bijzonder. Uiteraard mag je pas weten wat het hele geintje gaat kosten bij serieuze interesse, dus dan moet je zelf even een briefkaart naar Ouwehands, eh, Bottrop sturen.