Te koop: een Maybach met meer pk dan je denkt

Door de velgen heb je misschien een idee wat zich onder de kap afspeelt.





Maybach en Mercedes hebben altijd nauw samengewerkt. Tegenwoordig is het zo nauw dat het een submerk van Mercedes is, maar tot en met een paar jaar geleden is het gewoon een zelfstandig merk geweest. Al is dat grotendeels het iets mooier maken dan het is. Aan het begin van dit millennium kwam Maybach met een wederopstanding en die wist zijn S-Klasse-genen niet fantastisch te verhullen.

Maybach 57 en 62

De auto, of auto’s, heetten 57 en 62. Het zijn eigenlijk twee modellen, maar de ene is de lange versie en de andere de korte. Of minder lange, dat is gepaster: 57 en 62 zijn de lengtes van de modellen in decimeter. Je bent dus met of bijna of net iets meer dan zes meter slee onderweg: de achterpassagiers profiteren daar het meest van. Maybachs waren des tijds extreem duur: het moest écht het Rolls-Royce van Mercedes worden. De luxe was oneindig, maar daar mocht je wel wat geld voor neerleggen. Driekwart ton voor de extravagante Zeppelin-versies was niet ondenkbaar. Dat kun je ook al zien aan het feit dat zelfs de minst opulente versie de 6.0 liter V12 met 550 pk kreeg.

Brabus

Dat laatste zette een andere partner van Mercedes aan het denken. Brabus, die elke S-Klasse kan transformeren tot de auto-equivalent van een maatpak met sportschoenen. Omdat ze het toch niet konden laten om even te laten zien dat ook zij een idee hebben van wat je met een Maybach kan. Dit is het resultaat van hun inspanningen, op basis van de Maybach 57.

De Brabus Maybach 57 6.3 S behoudt op zich zijn bijzondere en kenmerkende ronde vormen, maar door de gigantische velgen (type Brabus Monoblock VI) zie je toch dat je niet met een standaard luxe limo op pad bent. Wat wel weer mooi is: normaal is Brabus een symfonie van zwart, dit keer werd er gekozen voor Nevada Silver. Een verfrissing, zo zou je kunnen zeggen. En dat terwijl het een grijstint is.

Het interieur is waar we Brabus weer helemaal herkennen. Alles zwart met carbon inleg in de middenconsole. Gelukkig is dat slechts de oppervlakte, want als er Maybach opstaat is het sowieso luxe. Vier heerlijke zetels en alle opties die je je maar kunt wensen. Alleen een beetje kleurloos.

De aandrijflijn

Dat alles maakt eigenlijk niet uit bij Brabus. Het blijft een bedrijf wat zich specialiseert in het bouwen van motoren. Ook bij de Maybach 57 6.3 S ligt er een compleet nieuw blok in. Het is het welbekende ‘Rocket-blok’ van de lui uit Bottrop. Dat is in basis de 6.0 liter V12 die je vindt in alles waar ‘600’ of ’65 AMG’ op staat in Stüttgart, maar dan zo gebouwd dat het slagvolume nu 6.3 liter is (duh). Met behulp van twee turbo’s valt er veel kracht uit te peuteren en vooral het koppel is indrukwekkend. Het gaat namelijk om 730 pk en 1.320 Nm. Dat klinkt zo onverstandig dat zelfs Brabus er een rem op zet. Een elektronische koppelbegrenzer zorgt ervoor dat je maar 1.100 Nm tot je beschikking hebt.

De Maybachs hebben soms wel een beetje last van afschrijving, zoals elke S-Klasse. In het ergste geval kan je voor een rooitje of vijftig al instappen (Duitsland), zo erg is het nog niet gesteld met de Brabus Maybach 57 6.3 S. Het is Brabus zelf die de net geen veertien jaar oude powerlimo aanbiedt voor 199.900 euro. Dat is nog een flinke som, maar het is een unieke bak. Maybachs zijn al zeldzaam en het aantal dat bij Brabus langs is geweest zal op één hand te tellen zijn. Altijd leuk om te vermelden: je koopt dus geen Maybach 57, maar een Brabus. Omdat de motor verandert, verandert het VIN-nummer ook. En ten slotte leuk om te vermelden: de nieuwprijs van deze unit in 2006 was 504.804 euro en 20 cent.